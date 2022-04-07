https://ria.ru/20220407/rybolovstvo-1782274508.html

В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством

В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством - РИА Новости, 07.04.2022

В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством

Дополнительный наряд инспекторов рыбоохраны направят из других регионов России в Астраханскую область для контроля за соблюдением требований лова... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:59

2022-04-07T12:59

2022-04-07T12:59

астраханская область

общество

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

игорь бабушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578386221_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b547dfded0f1a5efcd53dda4c2e34d51.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Дополнительный наряд инспекторов рыбоохраны направят из других регионов России в Астраханскую область для контроля за соблюдением требований лова рыбаками-любителями в период нереста рыбы, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.В 1 апреля стартовала весенняя путина, во второй половине месяца в регионе начинается высокий сезон для рыбаков-любителей. Власти ожидают, что турпоток в Астраханскую область составит до 3 миллионов человек, большую часть из которых традиционно составляют рыбаки."Многие приезжают сюда с определенной целью – заготовить рыбу впрок. И заготавливают – почти в промышленных масштабах, даже не выходя за рамки суточной нормы вылова", - написал губернатор в Telegram. Он поручил профильным ведомствам усилить контроль за соблюдением туристами правил рыболовства."На период нереста рыбы в Астраханскую область прибудет дополнительный наряд инспекторов из других регионов для усиления контрольно-надзорных мероприятий среди рыбаков-любителей", - говорится в сообщении.По данным Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, ведомство уже создало межведомственную рабочую группу для координации действий и организации помощи Астраханской области. Более 40 инспекторов будут проводить рейды как на воде, так и на береговой линии региона, чтобы не допустить незаконного лова рыбы.В 2021 году в области было выявлено более 1,5 тысячи нарушений любительского рыболовства. В основном они были связаны с рыбалкой в незаконных местах и незаконными орудиями лова. Также рыбаки часто нарушают требование к размеру выловленной рыбы.

https://ria.ru/20220401/turpotok-1781313505.html

https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781238490.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, игорь бабушкин