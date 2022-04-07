https://ria.ru/20220407/rybolovstvo-1782274508.html
В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством
В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством - РИА Новости, 07.04.2022
В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством
Дополнительный наряд инспекторов рыбоохраны направят из других регионов России в Астраханскую область для контроля за соблюдением требований лова... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:59
2022-04-07T12:59
2022-04-07T12:59
астраханская область
общество
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Дополнительный наряд инспекторов рыбоохраны направят из других регионов России в Астраханскую область для контроля за соблюдением требований лова рыбаками-любителями в период нереста рыбы, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.В 1 апреля стартовала весенняя путина, во второй половине месяца в регионе начинается высокий сезон для рыбаков-любителей. Власти ожидают, что турпоток в Астраханскую область составит до 3 миллионов человек, большую часть из которых традиционно составляют рыбаки."Многие приезжают сюда с определенной целью – заготовить рыбу впрок. И заготавливают – почти в промышленных масштабах, даже не выходя за рамки суточной нормы вылова", - написал губернатор в Telegram. Он поручил профильным ведомствам усилить контроль за соблюдением туристами правил рыболовства."На период нереста рыбы в Астраханскую область прибудет дополнительный наряд инспекторов из других регионов для усиления контрольно-надзорных мероприятий среди рыбаков-любителей", - говорится в сообщении.По данным Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, ведомство уже создало межведомственную рабочую группу для координации действий и организации помощи Астраханской области. Более 40 инспекторов будут проводить рейды как на воде, так и на береговой линии региона, чтобы не допустить незаконного лова рыбы.В 2021 году в области было выявлено более 1,5 тысячи нарушений любительского рыболовства. В основном они были связаны с рыбалкой в незаконных местах и незаконными орудиями лова. Также рыбаки часто нарушают требование к размеру выловленной рыбы.
https://ria.ru/20220401/turpotok-1781313505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, игорь бабушкин
В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством
Дополнительный наряд инспекторов рыбоохраны направят в Астраханскую область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Дополнительный наряд инспекторов рыбоохраны направят из других регионов России в Астраханскую область для контроля за соблюдением требований лова рыбаками-любителями в период нереста рыбы, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В 1 апреля стартовала весенняя путина, во второй половине месяца в регионе начинается высокий сезон для рыбаков-любителей. Власти ожидают, что турпоток в Астраханскую область
составит до 3 миллионов человек, большую часть из которых традиционно составляют рыбаки.
"Многие приезжают сюда с определенной целью – заготовить рыбу впрок. И заготавливают – почти в промышленных масштабах, даже не выходя за рамки суточной нормы вылова", - написал губернатор в Telegram. Он поручил профильным ведомствам усилить контроль за соблюдением туристами правил рыболовства.
"На период нереста рыбы в Астраханскую область прибудет дополнительный наряд инспекторов из других регионов для усиления контрольно-надзорных мероприятий среди рыбаков-любителей", - говорится в сообщении.
По данным Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства
, ведомство уже создало межведомственную рабочую группу для координации действий и организации помощи Астраханской области. Более 40 инспекторов будут проводить рейды как на воде, так и на береговой линии региона, чтобы не допустить незаконного лова рыбы.
В 2021 году в области было выявлено более 1,5 тысячи нарушений любительского рыболовства. В основном они были связаны с рыбалкой в незаконных местах и незаконными орудиями лова. Также рыбаки часто нарушают требование к размеру выловленной рыбы.