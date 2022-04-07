https://ria.ru/20220407/rezervy-1782332373.html

Международные резервы России на 1 апреля составили 606,5 миллиарда долларов

Международные резервы России на 1 апреля составили 606,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.04.2022

Международные резервы России на 1 апреля составили 606,5 миллиарда долларов

На прошлой неделе российские международные резервы выросли на 0,35 процента, следует из материалов Центробанка. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:07

2022-04-07T16:07

2022-04-07T16:44

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международные резервы

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На прошлой неделе российские международные резервы выросли на 0,35 процента, следует из материалов Центробанка."Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили 606,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,1 миллиарда долларов США", — сообщает регулятор.По состоянию на 25 марта международные резервы составляли 604,4 миллиарда долларов. Тогда они сократились по сравнению с 18 февраля на 38,8 миллиарда. Основными факторами этого в ЦБ назвали валютные интервенции и валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального банка и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (резервного платежного средства, эмитируемого МВФ) и средств в иностранной валюте.За прошлый год российские резервы увеличились на 5,9 процента — до 630,6 миллиарда долларов, а исторического максимума они достигли 18 февраля — 643,2 миллиарда.

https://ria.ru/20220407/stavka-1782290288.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф), международные резервы