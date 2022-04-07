https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19
Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:34
2022-04-07T17:34
2022-04-07T17:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас выйдут (рекомендации), готовят уже с учетом новых форм вакцины", - сказал Мурашко журналистам.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".
https://ria.ru/20220316/revaktsinatsiya-1778385886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация россиян от covid-19, вакцинация
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19
Мурашко: в обновленных рекомендациях по ревакцинации от COVID-19 учтут новые формы вакцины