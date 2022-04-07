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Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19
Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:34
2022-04-07T17:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас выйдут (рекомендации), готовят уже с учетом новых форм вакцины", - сказал Мурашко журналистам.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация россиян от covid-19, вакцинация
17:34 07.04.2022
 
Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19

Мурашко: в обновленных рекомендациях по ревакцинации от COVID-19 учтут новые формы вакцины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас выйдут (рекомендации), готовят уже с учетом новых форм вакцины", - сказал Мурашко журналистам.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Вакцинация россиян от COVID-19Вакцинация
 
 
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