https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html

Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19

Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022

Минздрав подготовит обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19

Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:34

2022-04-07T17:34

2022-04-07T17:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

михаил мурашко

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новые рекомендации по ревакцинации от коронавируса готовятся в РФ с учётом новых форм вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас выйдут (рекомендации), готовят уже с учетом новых форм вакцины", - сказал Мурашко журналистам.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл".

https://ria.ru/20220316/revaktsinatsiya-1778385886.html

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация россиян от covid-19, вакцинация