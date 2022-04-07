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Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке - РИА Новости, 08.04.2022
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Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке
Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке - РИА Новости, 08.04.2022
Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке
Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке в Берлине, говорится в заявлении на... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T23:42
2022-04-08T10:42
в мире
россия
мид германии
великая отечественная война (1941-1945)
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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке в Берлине, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Ранее стало известно, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Этот монумент возвели в честь советских солдат, павших в битве за Берлин в 1945 году.В посольстве назвали случившееся "подлой акцией", направленной на "циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма".Дипломаты также указали на недопустимость "терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания в Германии русофобских настроений, дискриминации русскоязычных граждан".Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергался атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене.В связи с данными инцидентами посольство в Германии 30 марта направило ноту в немецкий МИД, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.
https://ria.ru/20220407/khram-1782340474.html
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в мире, россия, мид германии, великая отечественная война (1941-1945)
23:42 07.04.2022 (обновлено: 10:42 08.04.2022)
 
Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке

Посольство России направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Трептов-парке

© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтактеАтака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтакте
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке в Берлине, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

"До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля. <…> Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов", — заявили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Этот монумент возвели в честь советских солдат, павших в битве за Берлин в 1945 году.
В посольстве назвали случившееся "подлой акцией", направленной на "циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма".
Дипломаты также указали на недопустимость "терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания в Германии русофобских настроений, дискриминации русскоязычных граждан".
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Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергался атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене.
В связи с данными инцидентами посольство в Германии 30 марта направило ноту в немецкий МИД, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.
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