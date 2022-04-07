https://ria.ru/20220407/protest-1782410772.html

Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке

Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке - РИА Новости, 08.04.2022

Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке

Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке в Берлине, говорится в заявлении на... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T23:42

2022-04-07T23:42

2022-04-08T10:42

в мире

россия

мид германии

великая отечественная война (1941-1945)

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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке в Берлине, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.Ранее стало известно, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Этот монумент возвели в честь советских солдат, павших в битве за Берлин в 1945 году.В посольстве назвали случившееся "подлой акцией", направленной на "циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма".Дипломаты также указали на недопустимость "терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания в Германии русофобских настроений, дискриминации русскоязычных граждан".Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергался атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене.В связи с данными инцидентами посольство в Германии 30 марта направило ноту в немецкий МИД, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.

https://ria.ru/20220407/khram-1782340474.html

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, мид германии, великая отечественная война (1941-1945)