13:13 07.04.2022 (обновлено: 13:21 07.04.2022)
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен
Премьер Мишустин: соцвыплаты и пенсии проиндексируют, прожиточный минимум и МРОТ повысят
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой ситуации важно поддержать людей: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Однако рост цен сохраняется. И здесь важно – поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", - подчеркнул премьер-министр.
По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в России на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.