https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782279390.html

Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен

Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен

Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:13

2022-04-07T13:13

2022-04-07T13:21

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой ситуации важно поддержать людей: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Однако рост цен сохраняется. И здесь важно – поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", - подчеркнул премьер-министр.По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в России на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.

https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика, россия, общество