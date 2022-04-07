Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782279390.html
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен
Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:13
2022-04-07T13:21
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
экономика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782275917_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_3c628b43fda15229bc11b174e9774502.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой ситуации важно поддержать людей: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Однако рост цен сохраняется. И здесь важно – поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", - подчеркнул премьер-министр.По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в России на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.
https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782275917_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_99717befd155279fdaa414d3d72c9cb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика, россия, общество
13:13 07.04.2022 (обновлено: 13:21 07.04.2022)
 
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен

Премьер Мишустин: соцвыплаты и пенсии проиндексируют, прожиточный минимум и МРОТ повысят

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, хотя рост цен в стране сохраняется - в такой ситуации важно поддержать людей: будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Однако рост цен сохраняется. И здесь важно – поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", - подчеркнул премьер-министр.
По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в России на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.
Против России развязана настоящая экономическая война – Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:09
Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуЭкономикаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала