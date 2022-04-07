https://ria.ru/20220407/ploschadi-1782223198.html

Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности

Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности - РИА Новости, 07.04.2022

Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе продолжат увеличивать посевные площади для продовольственной безопасности, одновременно будет... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:54

2022-04-07T09:54

2022-04-07T09:54

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе продолжат увеличивать посевные площади для продовольственной безопасности, одновременно будет обновляться парк сельскохозяйственной техники.Как уточняет правительство Приамурья, посевная идёт сейчас в двух южных районах области – Тамбовском и Константиновском, идёт сев ячменя, этой весной аграрии вышли на поля на неделю позже чем в 2021 году."В последние годы благодаря мерам господдержки из областного и федерального бюджетов нам удалось существенного обновить парк сельхозтехники в Амурской области. В сложившихся условиях особенно важно, что процент российских машин в регионе достигает 90%, а значит, у наших аграриев не будет проблем ни с ремонтом, ни с запасными частями к технике. Мы будем продолжать увеличивать посевные площади – это вопросы продовольственной безопасности региона в целом и доступности качественных продуктов для жителей области по приемлемым ценам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что в этом году планируется приобрести 130 тракторов и 140 зерноуборочных комбайнов."Обновление парков техники наших сельхозпредприятий не должно останавливаться", - добавил Орлов.Власти уточняют, что в этом году зерновыми в области планируется засеять 245 тысяч гектаров, это на 22,7% выше уровня 2021 года. Большая часть этой площади выделена под пшеницу – 130 тысяч гектаров, 50 тысяч гектаров займет ячмень, 33 тысячи – овес, 5 тысяч гектаров – гречиха, 2 тысячи гектаров – тритикале и 25 тысяч гектаров – кукуруза."В целом, с учетом подготовки земель, семян, удобрений, техники, а также наличия топлива на предприятиях, аграрии области в полном объеме готовы к проведению весенне-полевых работ. На этот год мы планируем увеличение посевных площадей под все культуры - зерновые, сою, а также картофель и овощи. Уверен, со своей задачей наши аграрии успешно справятся", - отметил зампред областного правительства Олег Турков, его слова также приводятся в сообщении.На сегодня, по данным властей региона, в Приамурье нет проблем с семенами и удобрениями. Хозяйства области приобрели более 55% удобрений от плана, их поступление продолжается.В посевной этого года будет задействовано 3,55 тысячи тракторов, 1,6 тысячи сеялок и посевных комплексов, 2 тысячи почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника. Ремонты сельхозмашин идут по графику.

https://ria.ru/20220331/agrarii-1781097996.html

https://ria.ru/20220406/trassa-1782087088.html

https://ria.ru/20220405/agrarii-1781899824.html

амурская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)