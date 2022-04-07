Рейтинг@Mail.ru
Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220407/ploschadi-1782223198.html
Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности
Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности - РИА Новости, 07.04.2022
Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе продолжат увеличивать посевные площади для продовольственной безопасности, одновременно будет... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:54
2022-04-07T09:54
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753457015_0:35:2261:1308_1920x0_80_0_0_a4cc89a8973596719e18a5844e86758f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе продолжат увеличивать посевные площади для продовольственной безопасности, одновременно будет обновляться парк сельскохозяйственной техники.Как уточняет правительство Приамурья, посевная идёт сейчас в двух южных районах области – Тамбовском и Константиновском, идёт сев ячменя, этой весной аграрии вышли на поля на неделю позже чем в 2021 году."В последние годы благодаря мерам господдержки из областного и федерального бюджетов нам удалось существенного обновить парк сельхозтехники в Амурской области. В сложившихся условиях особенно важно, что процент российских машин в регионе достигает 90%, а значит, у наших аграриев не будет проблем ни с ремонтом, ни с запасными частями к технике. Мы будем продолжать увеличивать посевные площади – это вопросы продовольственной безопасности региона в целом и доступности качественных продуктов для жителей области по приемлемым ценам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что в этом году планируется приобрести 130 тракторов и 140 зерноуборочных комбайнов."Обновление парков техники наших сельхозпредприятий не должно останавливаться", - добавил Орлов.Власти уточняют, что в этом году зерновыми в области планируется засеять 245 тысяч гектаров, это на 22,7% выше уровня 2021 года. Большая часть этой площади выделена под пшеницу – 130 тысяч гектаров, 50 тысяч гектаров займет ячмень, 33 тысячи – овес, 5 тысяч гектаров – гречиха, 2 тысячи гектаров – тритикале и 25 тысяч гектаров – кукуруза."В целом, с учетом подготовки земель, семян, удобрений, техники, а также наличия топлива на предприятиях, аграрии области в полном объеме готовы к проведению весенне-полевых работ. На этот год мы планируем увеличение посевных площадей под все культуры - зерновые, сою, а также картофель и овощи. Уверен, со своей задачей наши аграрии успешно справятся", - отметил зампред областного правительства Олег Турков, его слова также приводятся в сообщении.На сегодня, по данным властей региона, в Приамурье нет проблем с семенами и удобрениями. Хозяйства области приобрели более 55% удобрений от плана, их поступление продолжается.В посевной этого года будет задействовано 3,55 тысячи тракторов, 1,6 тысячи сеялок и посевных комплексов, 2 тысячи почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника. Ремонты сельхозмашин идут по графику.
https://ria.ru/20220331/agrarii-1781097996.html
https://ria.ru/20220406/trassa-1782087088.html
https://ria.ru/20220405/agrarii-1781899824.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753457015_193:0:1984:1343_1920x0_80_0_0_c58b0f3fdd34c2107fef6f18f3c11961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
09:54 07.04.2022
 
Посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности

Орлов: посевные площади в Приамурье увеличивают для продовольственной безопасности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сбор урожая пшеницы
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе продолжат увеличивать посевные площади для продовольственной безопасности, одновременно будет обновляться парк сельскохозяйственной техники.
Как уточняет правительство Приамурья, посевная идёт сейчас в двух южных районах области – Тамбовском и Константиновском, идёт сев ячменя, этой весной аграрии вышли на поля на неделю позже чем в 2021 году.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 15:27Амурская область
Глава Приамурья призвал аграриев перенести акцент на выращивание картофеля
"В последние годы благодаря мерам господдержки из областного и федерального бюджетов нам удалось существенного обновить парк сельхозтехники в Амурской области. В сложившихся условиях особенно важно, что процент российских машин в регионе достигает 90%, а значит, у наших аграриев не будет проблем ни с ремонтом, ни с запасными частями к технике. Мы будем продолжать увеличивать посевные площади – это вопросы продовольственной безопасности региона в целом и доступности качественных продуктов для жителей области по приемлемым ценам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Губернатор добавил, что в этом году планируется приобрести 130 тракторов и 140 зерноуборочных комбайнов.
"Обновление парков техники наших сельхозпредприятий не должно останавливаться", - добавил Орлов.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 14:09Амурская область
Трасса Благовещенск-Свободный готова на 50 процентов
Власти уточняют, что в этом году зерновыми в области планируется засеять 245 тысяч гектаров, это на 22,7% выше уровня 2021 года. Большая часть этой площади выделена под пшеницу – 130 тысяч гектаров, 50 тысяч гектаров займет ячмень, 33 тысячи – овес, 5 тысяч гектаров – гречиха, 2 тысячи гектаров – тритикале и 25 тысяч гектаров – кукуруза.
"В целом, с учетом подготовки земель, семян, удобрений, техники, а также наличия топлива на предприятиях, аграрии области в полном объеме готовы к проведению весенне-полевых работ. На этот год мы планируем увеличение посевных площадей под все культуры - зерновые, сою, а также картофель и овощи. Уверен, со своей задачей наши аграрии успешно справятся", - отметил зампред областного правительства Олег Турков, его слова также приводятся в сообщении.
На сегодня, по данным властей региона, в Приамурье нет проблем с семенами и удобрениями. Хозяйства области приобрели более 55% удобрений от плана, их поступление продолжается.
В посевной этого года будет задействовано 3,55 тысячи тракторов, 1,6 тысячи сеялок и посевных комплексов, 2 тысячи почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника. Ремонты сельхозмашин идут по графику.
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:56Амурская область
Подъемные для молодых аграриев в Приамурье увеличили более чем в пять раз
 
Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала