https://ria.ru/20220407/peregovory-1782200594.html

Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам

Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам - РИА Новости, 07.04.2022

Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T01:04

2022-04-07T01:04

2022-04-07T01:42

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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами", - говорится в сообщении."По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что комиссия будет также заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.В ходе встречи премьер-министр Армении заявил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, гуманитарных проблемах в результате последних действий азербайджанских подразделений."Обсуждены вопросы реализации договоренностей в рамках трехсторонних (лидеров Армении, РФ и Азербайджана) заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также состоявшейся в Брюсселе 14 декабря встречи (Пашиняна, Алиева и Мишеля – ред.)", - говорится в сообщении.Глава Евросовета на выступлении в Брюсселе по итогам встречи заявил о достижении сторонами значительного прогресса."Для ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья, поэтому мы вовлечены в поддержку всех позитивных усилий, строительства мер доверия. Сегодня мы добились значительного прогресса. Мы договорились запустить процесс мирных переговоров для подготовки возможного мирного договора, обсуждения всех необходимых составляющих такого договора", - сказал Мишель.Мишель также выразил надежду на достижения прогрессы в ближайшие недели. "Я чувствую, что есть воля всех сторон добиться прогресса, взаимодействовать, определять приоритеты и конкретные шаги", - сказал Мишель.Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов 11 марта сообщил турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева пояснила РИА Новости, что в предложениях Баку отражены пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией, в частности взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности двух стран, отказ от территориальных претензий.В МИД Армении заявляли, что Ереван ответил на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.

https://ria.ru/20220326/obsuzhdenie-1780218485.html

https://ria.ru/20220403/matvienko-1781548587.html

https://ria.ru/20220325/aliev-1780073956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан