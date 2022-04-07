https://ria.ru/20220407/pentagon-1782358123.html
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки - РИА Новости, 07.04.2022
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:25
2022-04-07T17:25
2022-04-07T17:38
в мире
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сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно."Председатель (объединённого комитета начальников штабов США Марк) Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате США.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, пентагон, ллойд остин, россия, сергей шойгу
17:25 07.04.2022 (обновлено: 17:38 07.04.2022)
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки
Шеф Пентагона Остин заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его попытки выйти на связь