https://ria.ru/20220407/pentagon-1782358123.html

Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки - РИА Новости, 07.04.2022

Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:25

2022-04-07T17:25

2022-04-07T17:38

в мире

сша

пентагон

ллойд остин

россия

сергей шойгу

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно."Председатель (объединённого комитета начальников штабов США Марк) Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате США.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, пентагон, ллойд остин, россия, сергей шойгу