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Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки - РИА Новости, 07.04.2022
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Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки - РИА Новости, 07.04.2022
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:25
2022-04-07T17:38
в мире
сша
пентагон
ллойд остин
россия
сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно."Председатель (объединённого комитета начальников штабов США Марк) Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате США.
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в мире, сша, пентагон, ллойд остин, россия, сергей шойгу
17:25 07.04.2022 (обновлено: 17:38 07.04.2022)
 
Шеф Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Шеф Пентагона Остин заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его попытки выйти на связь

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно.
"Председатель (объединённого комитета начальников штабов США Марк) Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате США.
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В миреСШАПентагонЛлойд ОстинРоссияСергей Шойгу
 
 
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