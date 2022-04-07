https://ria.ru/20220407/oon-1782371849.html

Семь стран выступят против приостановки участия России в СПЧ ООН

Семь стран выступят против приостановки участия России в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022

Семь стран выступят против приостановки участия России в СПЧ ООН

Россия, Казахстан, Венесуэла, КНДР, Иран, Сирия, Куба заявили в ГА ООН, что будут голосовать против приостановки участия РФ в СПЧ ООН, передает корреспондент... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T18:23

2022-04-07T18:23

2022-04-08T06:10

в мире

генеральная ассамблея оон

россия

санкции в отношении россии

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

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ООН, 7 апр - РИА Новости. Россия, Казахстан, Венесуэла, КНДР, Иран, Сирия, Куба заявили в ГА ООН, что будут голосовать против приостановки участия РФ в СПЧ ООН, передает корреспондент РИА Новости.Дипломаты от этих стран призвали и другие государства не поддерживать проект. Представитель Кубы отметил, что подобная недружественная практика применяется против РФ, но в будущем может быть использована против любого другого государства. Представитель Казахстана призвал рассматривать сегодняшнюю резолюцию лишь после всеобъемлющего расследования о нарушении прав человека на Украине, проведенного в рамках соответствующих международных механизмов.В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, в случае принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что приостановка работы РФ в Совете ООН по правам человека может иметь разрушительные последствия для системы ООН в целом. По его словам, Россия играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника, чего и добиваются западные страны, продвигающие "международный порядок, основанный на правилах", а по сути осуществляющие "беспринципный колониальный шантаж".По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, решение по участию РФ в СПЧ принимать странам членам ГА ООН, но генеральный секретарь Антониу Гутерреш полагает, что такой шаг может создать опасный прецедент.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎Россия в настоящее время входит в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.‎

https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html

https://ria.ru/20220405/oon-1781978714.html

https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, генеральная ассамблея оон, россия, санкции в отношении россии, оон, совет по правам человека оон (спч оон)