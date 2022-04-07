https://ria.ru/20220407/ogranicheniya-1782251172.html

Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров

Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров - РИА Новости, 07.04.2022

Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров

Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объему покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки, сообщает ритейлер. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:47

2022-04-07T11:47

2022-04-07T11:47

экономика

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

торговый дом "перекресток"

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объему покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки, сообщает ритейлер."Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" продаются без ограничений", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 Group ниже уровней конца февраля и начала марта, когда начал формироваться повышенный спрос. Так, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар - меньше в 4 раза, на соль - в 3,5 раза, на подсолнечное масло - в 3,4 раза пикового мартовского значения. уточнила компания.Одновременно увеличиваются запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах. По сравнению с концом февраля общие запасы гречки увеличились втрое и достигают месяца продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли - более двух недель.В марте торговые сети, входящие в X5 Group, ввели ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью дальнейшей перепродажи. "Каждая торговая сеть вела оперативный мониторинг спроса и, исходя из его динамики, устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров: сахара первой цены, гречневой крупы, риса и других позиций", - отмечает ритейлер.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

https://ria.ru/20220407/shiny-1782215948.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток", россия