https://ria.ru/20220407/ogranicheniya-1782251172.html
Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров
Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров - РИА Новости, 07.04.2022
Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров
Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объему покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки, сообщает ритейлер. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:47
2022-04-07T11:47
2022-04-07T11:47
экономика
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
торговый дом "перекресток"
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объему покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки, сообщает ритейлер."Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" продаются без ограничений", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 Group ниже уровней конца февраля и начала марта, когда начал формироваться повышенный спрос. Так, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар - меньше в 4 раза, на соль - в 3,5 раза, на подсолнечное масло - в 3,4 раза пикового мартовского значения. уточнила компания.Одновременно увеличиваются запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах. По сравнению с концом февраля общие запасы гречки увеличились втрое и достигают месяца продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли - более двух недель.В марте торговые сети, входящие в X5 Group, ввели ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью дальнейшей перепродажи. "Каждая торговая сеть вела оперативный мониторинг спроса и, исходя из его динамики, устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров: сахара первой цены, гречневой крупы, риса и других позиций", - отмечает ритейлер.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20220407/shiny-1782215948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток", россия
Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров
Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров в одни руки
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объему покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки, сообщает
ритейлер.
"Торговые сети, входящие в X5
Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях "Пятерочка
", "Перекресток" и "Карусель" продаются без ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 Group ниже уровней конца февраля и начала марта, когда начал формироваться повышенный спрос. Так, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар - меньше в 4 раза, на соль - в 3,5 раза, на подсолнечное масло - в 3,4 раза пикового мартовского значения. уточнила компания.
Одновременно увеличиваются запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах. По сравнению с концом февраля общие запасы гречки увеличились втрое и достигают месяца продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли - более двух недель.
В марте торговые сети, входящие в X5 Group, ввели ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью дальнейшей перепродажи. "Каждая торговая сеть вела оперативный мониторинг спроса и, исходя из его динамики, устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров: сахара первой цены, гречневой крупы, риса и других позиций", - отмечает ритейлер.
X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".