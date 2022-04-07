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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска за 45 минут совершили четыре обстрела по Зайцево (южное) и Горловке в Донецкой народной республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T22:51

2022-04-07T22:51

2022-04-07T23:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

зайцево

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стирол

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут совершили четыре обстрела по Зайцево (южное) и Горловке в Донецкой народной республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров и 13 гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное)– населенный пункт Зайцево (южное):выпущено 10 гранат из СПГ; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (ш-та Южная) – населенный пункт Горловка (ш-та имени Гагарина): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (ш-та имени Гагарина): выпущено три гранаты из СПГ; 20.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, зайцево, донбасс, стирол, вооруженные силы украины, украина, днр, сцкк