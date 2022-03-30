Последствия обстрела многоэтажки в Донецке
Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.
Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.
Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.
Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.
Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.
Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.
В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.
В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.
Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.
Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.
Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.
Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.
На месте происшествия развернули оперативный штаб.
На месте происшествия развернули оперативный штаб.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.
Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.
Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.
В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.
В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.
В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.
В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.