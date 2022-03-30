https://ria.ru/20220330/obstrel-1780840659.html

Последствия обстрела многоэтажки в Донецке

Последствия обстрела многоэтажки в Донецке - РИА Новости, 30.03.2022

Последствия обстрела многоэтажки в Донецке

Украинские войска обстреляли несколько густонаселенных районов Донецка, есть жертвы среди мирных жителей. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:58

2022-03-30T13:58

2022-03-30T16:54

фото

обострение ситуации в днр и лнр

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780831557_0:313:3076:2043_1920x0_80_0_0_b36d6368be9ace898710cb4e7c2946a1.jpg

Украинские войска обстреляли несколько густонаселенных районов Донецка, есть жертвы среди мирных жителей. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, днр, ситуация в днр и лнр