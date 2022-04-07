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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Александровку в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:56

2022-04-07T09:56

2022-04-07T10:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Александровку в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, 09.20 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, россия, петровский район