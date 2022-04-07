https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782335194.html
Мишустин об образовании: надо сосредоточиться на качестве, а не на форме
Мишустин об образовании: надо сосредоточиться на качестве, а не на форме - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин об образовании: надо сосредоточиться на качестве, а не на форме
Необходимо сосредоточиться на качестве образования, на содержании программы и преподавателях, а не на форме, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ответ на... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:17
2022-04-07T16:17
2022-04-07T17:05
общество
россия
михаил мишустин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Необходимо сосредоточиться на качестве образования, на содержании программы и преподавателях, а не на форме, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ответ на критику со стороны руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова во время отчета правительства в Госдуме.Миронов заявил, что нужно изменить систему высшего образования, отказавшись от бакалавриата и магистратуры, оставив пятилетнее обучение. Он также предложил ликвидировать ЕГЭ."Все мы вспоминаем наше образование. Собственно говоря, в зале все, наверное, получили советское образование в основном. Но здесь вот так шарахаться тоже сложно. Я прекрасно понимаю о том, что существуют, наверное, недостатки какие-то в системе нашего образования. Но я бы здесь больше рассматривал вопросы, а что мешает нашему образованию, которое сейчас работает, делать великолепных инженеров, отличных специалистов. И здесь я больше бы сосредоточился на качестве этого образования, а не на форме. На содержании программы, на преподавателях и качестве", - сообщил Мишустин.По его словам, правительство готово к дискуссии по этой теме."Все в дискуссиях, я в этом смысле считаю, что мы готовы еще раз обсудить по подходам. Но просто не форму менять нужно, а тогда что и каким образом можно интегрировать в наши университеты и школы. Это непростой вопрос", - добавил премьер.Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на присоединение России к нему, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты. Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил РИА Новости, что России нужно выйти из Болонского образовательного процесса и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры.При этом в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что отказ от участия России в Болонском образовательном процессе в настоящее время в ведомстве не обсуждается.Ранее лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предлагал отказаться от болонской системы образования и вернуться к прежней.
https://na.ria.ru/20220406/diplom-1782037014.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента
16:17 07.04.2022 (обновлено: 17:05 07.04.2022)
Мишустин об образовании: надо сосредоточиться на качестве, а не на форме
Мишустин в вопросе образования призвал сосредоточиться на качестве, а не на форме
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Необходимо сосредоточиться на качестве образования, на содержании программы и преподавателях, а не на форме, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ответ на критику со стороны руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова во время отчета правительства в Госдуме.
Миронов заявил, что нужно изменить систему высшего образования, отказавшись от бакалавриата и магистратуры, оставив пятилетнее обучение. Он также предложил ликвидировать ЕГЭ.
"Все мы вспоминаем наше образование. Собственно говоря, в зале все, наверное, получили советское образование в основном. Но здесь вот так шарахаться тоже сложно. Я прекрасно понимаю о том, что существуют, наверное, недостатки какие-то в системе нашего образования. Но я бы здесь больше рассматривал вопросы, а что мешает нашему образованию, которое сейчас работает, делать великолепных инженеров, отличных специалистов. И здесь я больше бы сосредоточился на качестве этого образования, а не на форме. На содержании программы, на преподавателях и качестве", - сообщил Мишустин.
По его словам, правительство готово к дискуссии по этой теме.
"Все в дискуссиях, я в этом смысле считаю, что мы готовы еще раз обсудить по подходам. Но просто не форму менять нужно, а тогда что и каким образом можно интегрировать в наши университеты и школы. Это непростой вопрос", - добавил премьер.
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на присоединение России к нему, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты. Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин
сообщил РИА Новости, что России нужно выйти из Болонского образовательного процесса и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры.
При этом в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что отказ от участия России
в Болонском образовательном процессе в настоящее время в ведомстве не обсуждается.
Ранее лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
предлагал отказаться от болонской системы образования и вернуться к прежней.