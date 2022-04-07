https://ria.ru/20220407/neft-1782371693.html

Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей

Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей - РИА Новости, 07.04.2022

Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей

Добыча нефти в России в апреле снизится, возможно, на 4-5% к марту из-за логистических и финансовых сложностей, в результате уменьшатся переработка нефти и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:22

2022-04-07T18:22

2022-04-07T20:04

экономика

цены на нефть

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Добыча нефти в России в апреле снизится, возможно, на 4-5% к марту из-за логистических и финансовых сложностей, в результате уменьшатся переработка нефти и загрузка НПЗ, но это не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Меняется логистика, финансовые проблемы, связанные со страхованием, использованием судов. Все это вносит свои коррективы. Поэтому в апреле у нас будет корректировка. Я думаю, что мы, может быть, увидим снижение в целом по апрелю на 4-5% объемов добычи к марту", - сказал журналистам Новак."По переработке тоже будут корректировки, тоже будет снижение загрузки НПЗ. Но я хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка, и экспорт тоже будет осуществляться", - добавил вице-премьер.Комментируя вопрос создания стратегических хранилищ нефти, Новак сказал: "Этот вопрос на повестке всегда. Есть определённые объемы, которые мы можем хранить в резервуарах, в трубопроводной системе. Конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и везем на экспорт".Российского газовое общество в 2020 году обращалось с предложением создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи. РГО тогда объясняло, что хранилища являются не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но и эффективным бизнесом, который способен повысить гибкость российской нефтедобычи.

https://ria.ru/20220406/neft-1782174978.html

https://ria.ru/20220407/gaz-1782329476.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, цены на нефть, александр новак