https://ria.ru/20220407/neft-1782371693.html
Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей
Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей - РИА Новости, 07.04.2022
Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей
Добыча нефти в России в апреле снизится, возможно, на 4-5% к марту из-за логистических и финансовых сложностей, в результате уменьшатся переработка нефти и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:22
2022-04-07T18:22
2022-04-07T20:04
экономика
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Добыча нефти в России в апреле снизится, возможно, на 4-5% к марту из-за логистических и финансовых сложностей, в результате уменьшатся переработка нефти и загрузка НПЗ, но это не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Меняется логистика, финансовые проблемы, связанные со страхованием, использованием судов. Все это вносит свои коррективы. Поэтому в апреле у нас будет корректировка. Я думаю, что мы, может быть, увидим снижение в целом по апрелю на 4-5% объемов добычи к марту", - сказал журналистам Новак."По переработке тоже будут корректировки, тоже будет снижение загрузки НПЗ. Но я хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка, и экспорт тоже будет осуществляться", - добавил вице-премьер.Комментируя вопрос создания стратегических хранилищ нефти, Новак сказал: "Этот вопрос на повестке всегда. Есть определённые объемы, которые мы можем хранить в резервуарах, в трубопроводной системе. Конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и везем на экспорт".Российского газовое общество в 2020 году обращалось с предложением создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи. РГО тогда объясняло, что хранилища являются не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но и эффективным бизнесом, который способен повысить гибкость российской нефтедобычи.
https://ria.ru/20220406/neft-1782174978.html
https://ria.ru/20220407/gaz-1782329476.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, александр новак
18:22 07.04.2022 (обновлено: 20:04 07.04.2022)
Добыча нефти в России в апреле снизится из-за финансовых сложностей
Новак: добыча и переработка нефти в России в апреле снизятся из-за финансовых сложностей
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Добыча нефти в России в апреле снизится, возможно, на 4-5% к марту из-за логистических и финансовых сложностей, в результате уменьшатся переработка нефти и загрузка НПЗ, но это не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Меняется логистика, финансовые проблемы, связанные со страхованием, использованием судов. Все это вносит свои коррективы. Поэтому в апреле у нас будет корректировка. Я думаю, что мы, может быть, увидим снижение в целом по апрелю на 4-5% объемов добычи к марту", - сказал журналистам Новак.
"По переработке тоже будут корректировки, тоже будет снижение загрузки НПЗ. Но я хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка, и экспорт тоже будет осуществляться", - добавил вице-премьер.
Комментируя вопрос создания стратегических хранилищ нефти, Новак сказал: "Этот вопрос на повестке всегда. Есть определённые объемы, которые мы можем хранить в резервуарах, в трубопроводной системе. Конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и везем на экспорт".
Российского газовое общество в 2020 году обращалось с предложением создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи. РГО тогда объясняло, что хранилища являются не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но и эффективным бизнесом, который способен повысить гибкость российской нефтедобычи.