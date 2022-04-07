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Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным - РИА Новости, 07.04.2022
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Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным
Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил рассматривать все поставляемое Украине оружие как оборонительное. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:34
2022-04-07T17:34
в мире
владимир путин
россия
брюссель
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил рассматривать все поставляемое Украине оружие как оборонительное."Союзники по НАТО поставляют широкий спектр систем вооружений… Украина обороняется, реализуя свое законное право. Поэтому это оружие для обороны", - сказал он по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе, отказавшись уточнять, о каком конкретно вооружении идет речь: оборонительном или наступательном."Мы ежедневно наблюдаем эффект этого оружия... так как украинцы смогли нанести серьезный ущерб российским войскам", - добавил генсек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/nato-1782348894.html
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в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина, нато, йенс столтенберг
17:34 07.04.2022
 
Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным

Генсек НАТО Столтенберг предложил считать все поставляемое Украине оружие оборонительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил рассматривать все поставляемое Украине оружие как оборонительное.
"Союзники по НАТО поставляют широкий спектр систем вооружений… Украина обороняется, реализуя свое законное право. Поэтому это оружие для обороны", - сказал он по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе, отказавшись уточнять, о каком конкретно вооружении идет речь: оборонительном или наступательном.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 16:57
Страны НАТО расширят военную поддержку Украины
"Мы ежедневно наблюдаем эффект этого оружия... так как украинцы смогли нанести серьезный ущерб российским войскам", - добавил генсек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:17
НАТО не будет посылать силы на Украину, заявил генсек альянса
 
В миреВладимир ПутинРоссияБрюссельУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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