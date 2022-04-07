Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным
Генсек НАТО Столтенберг предложил считать все поставляемое Украине оружие оборонительным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил рассматривать все поставляемое Украине оружие как оборонительное.
"Союзники по НАТО поставляют широкий спектр систем вооружений… Украина обороняется, реализуя свое законное право. Поэтому это оружие для обороны", - сказал он по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе, отказавшись уточнять, о каком конкретно вооружении идет речь: оборонительном или наступательном.
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"Мы ежедневно наблюдаем эффект этого оружия... так как украинцы смогли нанести серьезный ущерб российским войскам", - добавил генсек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.