https://ria.ru/20220407/nato-1782360648.html

Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным

Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным - РИА Новости, 07.04.2022

Генсек НАТО предложил считать все поставляемое Киеву оружие оборонительным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил рассматривать все поставляемое Украине оружие как оборонительное. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:34

2022-04-07T17:34

2022-04-07T17:34

в мире

владимир путин

россия

брюссель

украина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил рассматривать все поставляемое Украине оружие как оборонительное."Союзники по НАТО поставляют широкий спектр систем вооружений… Украина обороняется, реализуя свое законное право. Поэтому это оружие для обороны", - сказал он по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе, отказавшись уточнять, о каком конкретно вооружении идет речь: оборонительном или наступательном."Мы ежедневно наблюдаем эффект этого оружия... так как украинцы смогли нанести серьезный ущерб российским войскам", - добавил генсек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/nato-1782348894.html

https://ria.ru/20220407/nato-1782356085.html

россия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина, нато, йенс столтенберг