Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО расширят военную поддержку Украины - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/nato-1782348894.html
Страны НАТО расширят военную поддержку Украины
Страны НАТО расширят военную поддержку Украины - РИА Новости, 07.04.2022
Страны НАТО расширят военную поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе заявил, что страны альянса расширят военную поддержку Украины. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:57
2022-04-07T17:11
в мире
брюссель
россия
украина
нато
донбасс
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе заявил, что страны альянса расширят военную поддержку Украины."Мы обсудили обстановку на Украине. Мы все сошлись во мнении о необходимости расширить поддержку Украины, сделать больше, чтобы украинская армия могла лучше защищаться", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782352387.html
https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html
брюссель
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, россия, украина, нато, донбасс, йенс столтенберг
16:57 07.04.2022 (обновлено: 17:11 07.04.2022)
 
Страны НАТО расширят военную поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны альянса расширят военную поддержку Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе заявил, что страны альянса расширят военную поддержку Украины.
"Мы обсудили обстановку на Украине. Мы все сошлись во мнении о необходимости расширить поддержку Украины, сделать больше, чтобы украинская армия могла лучше защищаться", - сказал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 17:04
Генсек НАТО назвал санкции против России беспрецедентными
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу
 
В миреБрюссельРоссияУкраинаНАТОДонбассЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала