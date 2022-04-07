https://ria.ru/20220407/nato-1782348894.html

Страны НАТО расширят военную поддержку Украины

Страны НАТО расширят военную поддержку Украины - РИА Новости, 07.04.2022

Страны НАТО расширят военную поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе заявил, что страны альянса расширят военную поддержку Украины. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:57

2022-04-07T16:57

2022-04-07T17:11

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД альянса в Брюсселе заявил, что страны альянса расширят военную поддержку Украины."Мы обсудили обстановку на Украине. Мы все сошлись во мнении о необходимости расширить поддержку Украины, сделать больше, чтобы украинская армия могла лучше защищаться", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782352387.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, брюссель, россия, украина, нато, донбасс, йенс столтенберг