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Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию - РИА Новости, 07.04.2022
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Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию
Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию - РИА Новости, 07.04.2022
Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию
После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей как кризис на Украине, так и возросшее влияние Китая, становится... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:51
2022-04-07T13:22
в мире
чжан цзюнь
россия
вашингтон (город)
сша
нато
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ситуация на украине
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей как кризис на Украине, так и возросшее влияние Китая, становится очевидным желание Соединенных Штатов использовать альянс исключительно в собственных целях, уверен автор Global Times.Китайское СМИ отмечает, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока, хотя такая стратегия уже не всегда срабатывает."НАТО глубоко разделено. Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между ее членами. Например, соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией заставило некоторые европейские страны не доверять американским Вооруженным силам и стратегическим предложениям", — заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй.По мнению автора материала, ярким примером такого нечистоплотного поведения Штатов и Североатлантического альянса можно считать и нынешний украинский кризис, так как истоки его лежат в действиях НАТО."В начале 1990-х США пообещали, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток. Однако, будучи инициатором украинского кризиса, возглавляемая Соединенными Штатами НАТО расширялась на восток пять раз с 1999 года. Это расширение рассматривается как одна из причин продолжающихся конфликтов между Россией и Украиной", — заключает Global Times.Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности, чтобы выработать сбалансированный механизм региональной безопасности и найти решение проблем.
https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html
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россия
вашингтон (город)
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в мире, чжан цзюнь, россия, вашингтон (город), сша, нато, оон, ситуация на украине
12:51 07.04.2022 (обновлено: 13:22 07.04.2022)
 
Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию

Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей как кризис на Украине, так и возросшее влияние Китая, становится очевидным желание Соединенных Штатов использовать альянс исключительно в собственных целях, уверен автор Global Times.
Китайское СМИ отмечает, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока, хотя такая стратегия уже не всегда срабатывает.
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"НАТО глубоко разделено. Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между ее членами. Например, соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией заставило некоторые европейские страны не доверять американским Вооруженным силам и стратегическим предложениям", — заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй.
По мнению автора материала, ярким примером такого нечистоплотного поведения Штатов и Североатлантического альянса можно считать и нынешний украинский кризис, так как истоки его лежат в действиях НАТО.
"В начале 1990-х США пообещали, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток. Однако, будучи инициатором украинского кризиса, возглавляемая Соединенными Штатами НАТО расширялась на восток пять раз с 1999 года. Это расширение рассматривается как одна из причин продолжающихся конфликтов между Россией и Украиной", — заключает Global Times.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности, чтобы выработать сбалансированный механизм региональной безопасности и найти решение проблем.
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