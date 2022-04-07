https://ria.ru/20220407/miller-1782307960.html

Warner Bros. приостановила работу над проектами с Эзрой Миллером

Warner Bros. приостановила работу над проектами с Эзрой Миллером - РИА Новости, 07.04.2022

Warner Bros. приостановила работу над проектами с Эзрой Миллером

Warner Bros. решила приостановить работу над проектами с Эзрой Миллером после ареста голливудской звезды. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на свои... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:29

2022-04-07T15:29

2022-04-07T15:29

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Warner Bros. решила приостановить работу над проектами с Эзрой Миллером после ареста голливудской звезды. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на свои источники. Также инсайдер рассказал СМИ, что во время съемок "Флэша" у актера были "частые срывы". Миллер ни на кого не кричал и не "взрывался". Тем не менее "становился безумным", у него в голове могла застрять какая-то мысль, и он говорил, что "не знает, что делает". В конце марта Эзру арестовали за хулиганство в баре. Он нецензурно выражался, выхватил микрофон у девушки в караоке и набросился на мужчину, играющего в дартс. Инцидент произошел всего за день до премьеры фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", где Миллер сыграл одного из ключевых персонажей.Вскоре также стало известно, что суд штата Гавайи запретил Миллеру приближаться к местной супружеской паре. По их словам, актер ворвался к ним в спальню и угрожал расправой. Миллер и ранее был замешан в скандалах. В апреле 2020 года в Сети появились кадры, на которых видно, как он душит девушку в одном из баров Исландии. Тогда его вывели из заведения, но не арестовали.

https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гарри поттер, гавайи, исландия, знаменитости, звезды