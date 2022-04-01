https://ria.ru/20220401/miller-1781215126.html

Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях

Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях - РИА Новости, 01.04.2022

Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях

Суд американского штата Гавайи запретил актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", приближаться к... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:25

2022-04-01T10:25

2022-04-01T10:25

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд американского штата Гавайи запретил актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", приближаться к супружеской паре после их жалобы на то, что он, с их слов, ворвался к ним домой, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.Пара подала ходатайство во вторник. Они заявили, что Миллер проник в их дом в городе Хило, ворвался в спальню, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек.Портал People сообщил, что Эзра нецензурно выражался.В среду судья принял "судебный запрет", чтобы предотвратить дальнейшие нежелательные действия со стороны актера.В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал "непристойности" и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем "бросился" на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала актера, но выпустила его под залог.

https://ria.ru/20220330/miller-1780911770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес