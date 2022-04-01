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Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях - РИА Новости, 01.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220401/miller-1781215126.html
Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях
Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях - РИА Новости, 01.04.2022
Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях
Суд американского штата Гавайи запретил актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", приближаться к... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:25
2022-04-01T10:25
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд американского штата Гавайи запретил актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", приближаться к супружеской паре после их жалобы на то, что он, с их слов, ворвался к ним домой, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.Пара подала ходатайство во вторник. Они заявили, что Миллер проник в их дом в городе Хило, ворвался в спальню, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек.Портал People сообщил, что Эзра нецензурно выражался.В среду судья принял "судебный запрет", чтобы предотвратить дальнейшие нежелательные действия со стороны актера.В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал "непристойности" и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем "бросился" на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала актера, но выпустила его под залог.
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знаменитости, шоу-бизнес
10:25 01.04.2022
 
Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях

Эзра Миллер ворвался в спальню супружеской пары на Гавайях и ограбил ее

© AP Photo / Invision/Christophe EnaАмериканский актер Эзра Миллер
Американский актер Эзра Миллер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Invision/Christophe Ena
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд американского штата Гавайи запретил актеру Эзре Миллеру, известному по фильмам "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари", приближаться к супружеской паре после их жалобы на то, что он, с их слов, ворвался к ним домой, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
Пара подала ходатайство во вторник. Они заявили, что Миллер проник в их дом в городе Хило, ворвался в спальню, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек.
Портал People сообщил, что Эзра нецензурно выражался.

"Я похороню тебя и твою жену-шлюху", – передал слова Миллера пострадавший.

В среду судья принял "судебный запрет", чтобы предотвратить дальнейшие нежелательные действия со стороны актера.
В конце марта полиция Гавайев задержала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал "непристойности" и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем "бросился" на мужчину, игравшего в дартс. Полиция временно задержала актера, но выпустила его под залог.
Американский актер Эзра Миллер - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 16:59Шоубиз
Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал
 
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