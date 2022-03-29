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Звезду "Флэша" и "Фантастических тварей" арестовали за хулиганство в баре
Звезду "Флэша" и "Фантастических тварей" арестовали за хулиганство в баре - РИА Новости, 29.03.2022
Звезду "Флэша" и "Фантастических тварей" арестовали за хулиганство в баре
Эзра Миллер, звезда "Фантастических тварей" и и Флэш из "Лиги справедливости Зака Снайдера", арестован за хулиганство и домогательство после инцидента в баре на РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:29
2022-03-29T11:29
2022-03-29T11:29
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эзра Миллер, звезда "Фантастических тварей" и и Флэш из "Лиги справедливости Зака Снайдера", арестован за хулиганство и домогательство после инцидента в баре на Гавайях, пишет Variety. По данным издания, вечером в воскресенье в местную полицию поступил звонок: сообщили об агрессивном посетителе бара. Сначала гость нецензурно выражался, потом выхватил микрофон у девушки в караоке и набросился на 32-летнего мужчину, играющего в дартс. Этим дебоширом оказался Миллер. Его уже отпустили под залог в размере 500 долларов. Артист попадает в скандальную историю не в первый раз. В апреле 2020 года в Сети появились кадры, где видно, как актер душит женщину в одном из баров Исландии. Тогда заводить дело не стали. Variety указывает, что Миллера арестовали очень некстати. В апреле 2022 года (российская премьера картины перенесена на неопределенный срок) выйдет в мировой прокат лента кинокомпании Warner Bros "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", где Миллер воплотил на экране одного из ключевых персонажей. Также Миллер играет главную роль в сольном фильме о Флэше — супергерое из киновселенной DC. Релиз ожидается в 2023 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/smit-1780611512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures, голливуд, исландия, гавайи, звезды, знаменитости
Звезду "Флэша" и "Фантастических тварей" арестовали за хулиганство в баре
Эзру Миллера арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства