https://ria.ru/20220407/medpomosch-1782257691.html

Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме

Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:15

2022-04-07T12:15

2022-04-07T12:36

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил губернаторам обеспечить это в самое ближайшее время."Теперь – о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме по всей стране. Прошу глав российских субъектов обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - заявил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество, здоровье - общество, медицина, здравоохранение