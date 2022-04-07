https://ria.ru/20220407/medpomosch-1782257691.html
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:15
2022-04-07T12:15
2022-04-07T12:36
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
общество
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медицина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил губернаторам обеспечить это в самое ближайшее время."Теперь – о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме по всей стране. Прошу глав российских субъектов обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - заявил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество, здоровье - общество, медицина, здравоохранение
12:15 07.04.2022 (обновлено: 12:36 07.04.2022)
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме
Премьер Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме по всей стране