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Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:15
2022-04-07T12:36
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
общество
здоровье - общество
медицина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил губернаторам обеспечить это в самое ближайшее время."Теперь – о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме по всей стране. Прошу глав российских субъектов обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - заявил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
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россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, общество, здоровье - общество, медицина, здравоохранение
12:15 07.04.2022 (обновлено: 12:36 07.04.2022)
 
Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме

Премьер Мишустин поручил восстановить плановую медпомощь в полном объеме по всей стране

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме по всей стране и поручил губернаторам обеспечить это в самое ближайшее время.
"Теперь – о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме по всей стране. Прошу глав российских субъектов обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - заявил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 10:25
Путин подписал закон об обращении лекарств в России в условиях санкций
 
РоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФОбществоЗдоровье - ОбществоМедицинаЗдравоохранение
 
 
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