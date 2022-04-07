https://ria.ru/20220407/mariupol-1782383353.html

Мариуполь будет освобожден скорее рано, чем поздно, заявили в Кремле

Мариуполь будет освобожден скорее рано, чем поздно, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.04.2022

Мариуполь будет освобожден скорее рано, чем поздно, заявили в Кремле

Мариуполь будет освобожден от украинских нацбатальонов "скорее рано, чем поздно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:17

2022-04-07T19:17

2022-04-07T20:34

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в мире

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ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Мариуполь будет освобожден от украинских нацбатальонов "скорее рано, чем поздно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов. И мы надеемся, что это произойдет, скорее, рано, чем поздно", - сказал Песков в эфире британского телеканала Sky News. Он также в очередной раз отметил, что распространяемое на Украине и на Западе заявление о бомбардировке Россией роддома в Мариуполе является фальшивкой.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782268300.html

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украина

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков