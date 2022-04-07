https://ria.ru/20220407/lnr-1782318105.html

Войска ЛНР заняли украинский опорный пункт у Новотошковского

Войска ЛНР заняли украинский опорный пункт у Новотошковского - РИА Новости, 07.04.2022

Войска ЛНР заняли украинский опорный пункт у Новотошковского

Военные ЛНР взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:35

2022-04-07T15:35

2022-04-07T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782355737_0:88:3095:1829_1920x0_80_0_0_3c55b0df4c1aabddd5589ff6c536bf4f.jpg

29-Й БЛОКПОСТ (Луганская народная республика), 7 апр – РИА Новости. Военные ЛНР взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева, передает корреспондент РИА Новости."В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название "Силоска", - рассказали военные ЛНР.На видео, снятом корреспондентом РИА Новости, видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.Украинские военные удерживали эти позиции в течение семи лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации. В ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

киев

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина