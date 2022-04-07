https://ria.ru/20220407/krym-1782335028.html

Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом

Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом - РИА Новости, 07.04.2022

Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом

Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:18

2022-04-07T18:18

2022-04-07T18:18

туризм

борис грызлов

белоруссия

россия

минск

смоленск

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом."Такой маршрут был бы очень востребован, во все времена жители Белоруссии массово отдыхали на полуострове, — сказал РИА Новости Черняк. — Более того, можно сделать его туристическим. С остановками в крупных городах и проведением экскурсий. А в вагонах показывать историю территорий, по которым проходит маршрут, с важными датами и моментами".По его словам, белорусы и крымчане давно уже ждут запуска прямого транспортного сообщения как наземного, так и воздушного, и не раз поднимали этот вопрос."Это даст толчок для развития туризма между Россией, Белоруссией и Крымом", — подчеркнул политик.Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что запуск состава Минск — Смоленск — Симферополь мог бы быть востребован.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/turoperatory-1782318359.html

белоруссия

россия

минск

смоленск

симферополь

республика крым

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Ольга Кабанова

борис грызлов, белоруссия, россия, минск, смоленск, симферополь, республика крым, отдых, новости - туризм, туризм, туристы