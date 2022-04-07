https://ria.ru/20220407/krym-1782335028.html
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом - РИА Новости, 07.04.2022
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом
Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:18
2022-04-07T18:18
2022-04-07T18:18
туризм
борис грызлов
белоруссия
россия
минск
смоленск
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_91690f0cdeb23a06cacb0d174b092661.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом."Такой маршрут был бы очень востребован, во все времена жители Белоруссии массово отдыхали на полуострове, — сказал РИА Новости Черняк. — Более того, можно сделать его туристическим. С остановками в крупных городах и проведением экскурсий. А в вагонах показывать историю территорий, по которым проходит маршрут, с важными датами и моментами".По его словам, белорусы и крымчане давно уже ждут запуска прямого транспортного сообщения как наземного, так и воздушного, и не раз поднимали этот вопрос."Это даст толчок для развития туризма между Россией, Белоруссией и Крымом", — подчеркнул политик.Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что запуск состава Минск — Смоленск — Симферополь мог бы быть востребован.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/turoperatory-1782318359.html
белоруссия
россия
минск
смоленск
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_295b699196813dd89f3915ec534fd7da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис грызлов, белоруссия, россия, минск, смоленск, симферополь, республика крым, отдых, новости - туризм, туризм, туристы
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом
Депутат Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом.
"Такой маршрут был бы очень востребован, во все времена жители Белоруссии массово отдыхали на полуострове, — сказал РИА Новости Черняк. — Более того, можно сделать его туристическим. С остановками в крупных городах и проведением экскурсий. А в вагонах показывать историю территорий, по которым проходит маршрут, с важными датами и моментами".
По его словам, белорусы и крымчане давно уже ждут запуска прямого транспортного сообщения как наземного, так и воздушного, и не раз поднимали этот вопрос.
"Это даст толчок для развития туризма между Россией, Белоруссией и Крымом", — подчеркнул политик.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил
, что запуск состава Минск — Смоленск — Симферополь мог бы быть востребован.