Рейтинг@Mail.ru
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220407/krym-1782335028.html
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом - РИА Новости, 07.04.2022
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом
Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:18
2022-04-07T18:18
туризм
борис грызлов
белоруссия
россия
минск
смоленск
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_91690f0cdeb23a06cacb0d174b092661.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом."Такой маршрут был бы очень востребован, во все времена жители Белоруссии массово отдыхали на полуострове, — сказал РИА Новости Черняк. — Более того, можно сделать его туристическим. С остановками в крупных городах и проведением экскурсий. А в вагонах показывать историю территорий, по которым проходит маршрут, с важными датами и моментами".По его словам, белорусы и крымчане давно уже ждут запуска прямого транспортного сообщения как наземного, так и воздушного, и не раз поднимали этот вопрос."Это даст толчок для развития туризма между Россией, Белоруссией и Крымом", — подчеркнул политик.Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что запуск состава Минск — Смоленск — Симферополь мог бы быть востребован.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/turoperatory-1782318359.html
белоруссия
россия
минск
смоленск
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_295b699196813dd89f3915ec534fd7da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис грызлов, белоруссия, россия, минск, смоленск, симферополь, республика крым, отдых, новости - туризм, туризм, туристы
18:18 07.04.2022
 
Депутат предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом

Депутат Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Черняк предложил запустить туристический поезд между Белоруссией и Крымом.
"Такой маршрут был бы очень востребован, во все времена жители Белоруссии массово отдыхали на полуострове, — сказал РИА Новости Черняк. — Более того, можно сделать его туристическим. С остановками в крупных городах и проведением экскурсий. А в вагонах показывать историю территорий, по которым проходит маршрут, с важными датами и моментами".
По его словам, белорусы и крымчане давно уже ждут запуска прямого транспортного сообщения как наземного, так и воздушного, и не раз поднимали этот вопрос.
"Это даст толчок для развития туризма между Россией, Белоруссией и Крымом", — подчеркнул политик.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что запуск состава Минск — Смоленск — Симферополь мог бы быть востребован.
Скоростной поезд Сапсан совершил первую поездку из Москвы в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 15:36В России
Туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда
 
ТуризмБорис ГрызловБелоруссияРоссияМинскСмоленскСимферопольРеспублика КрымОтдыхНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала