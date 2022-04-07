https://ria.ru/20220407/kipr-1782372746.html

Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов

Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 07.04.2022

Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов

Кипр смягчит правила въезда в страну для международных путешественников с 18 апреля, сообщается на официальном сайте Совета министров республики. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:54

2022-04-07T18:54

2022-04-07T18:54

туризм

новости - туризм

ларнака (район)

пафос

сертификат о вакцинации

пцр-тест

туризм

туристы

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кипр смягчит правила въезда в страну для международных путешественников с 18 апреля, сообщается на официальном сайте Совета министров республики.Новые правила отменяют классификацию стран по их эпидемиологической ситуации и ограничения на въезд для туристов на основе этих данных. А сами путешественники больше не будут обязаны заполнять анкету на специальный пропуск CyprusFlightPass перед вылетом в Ларнаку и Пафос.Также Совет министров отменил ПЦР для вакцинированных и переболевших иностранцев перед путешествием. Теперь для въезда понадобится только сертификат об иммунизации (российский "Спутник V" в республике признан) или справка, подтверждающая выздоровление.Что касается непривитых, им необходимо по прибытии предоставить отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов или тест на антитела, сделанный в течение 24 часов. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782299888.html

ларнака (район)

пафос

кипр

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ларнака (район), пафос, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы, дети, кипр