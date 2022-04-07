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Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220407/kipr-1782372746.html
Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов
Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 07.04.2022
Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов
Кипр смягчит правила въезда в страну для международных путешественников с 18 апреля, сообщается на официальном сайте Совета министров республики. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:54
2022-04-07T18:54
туризм
новости - туризм
ларнака (район)
пафос
сертификат о вакцинации
пцр-тест
туризм
туристы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кипр смягчит правила въезда в страну для международных путешественников с 18 апреля, сообщается на официальном сайте Совета министров республики.Новые правила отменяют классификацию стран по их эпидемиологической ситуации и ограничения на въезд для туристов на основе этих данных. А сами путешественники больше не будут обязаны заполнять анкету на специальный пропуск CyprusFlightPass перед вылетом в Ларнаку и Пафос.Также Совет министров отменил ПЦР для вакцинированных и переболевших иностранцев перед путешествием. Теперь для въезда понадобится только сертификат об иммунизации (российский "Спутник V" в республике признан) или справка, подтверждающая выздоровление.Что касается непривитых, им необходимо по прибытии предоставить отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов или тест на антитела, сделанный в течение 24 часов. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.
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новости - туризм, ларнака (район), пафос, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы, дети, кипр
18:54 07.04.2022
 
Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов

Власти Кипра смягчат правила въезда в страну для международных туристов с 18 апреля

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Пляж в Айя-Напе, Кипр
Пляж в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кипр смягчит правила въезда в страну для международных путешественников с 18 апреля, сообщается на официальном сайте Совета министров республики.
Новые правила отменяют классификацию стран по их эпидемиологической ситуации и ограничения на въезд для туристов на основе этих данных. А сами путешественники больше не будут обязаны заполнять анкету на специальный пропуск CyprusFlightPass перед вылетом в Ларнаку и Пафос.
Также Совет министров отменил ПЦР для вакцинированных и переболевших иностранцев перед путешествием. Теперь для въезда понадобится только сертификат об иммунизации (российский "Спутник V" в республике признан) или справка, подтверждающая выздоровление.
Что касается непривитых, им необходимо по прибытии предоставить отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов или тест на антитела, сделанный в течение 24 часов. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.
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