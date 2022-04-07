https://ria.ru/20220407/keshbek-1782283656.html

Правительство продлит программу туристического кешбэка

Правительство продлит программу туристического кешбэка - РИА Новости, 07.04.2022

Правительство продлит программу туристического кешбэка

Правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 миллиона человек, заявил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:26

2022-04-07T13:26

2022-04-07T13:29

туризм

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 миллиона человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.В начале апреля Ростуризм объявил, что в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 1 мая, как планировалось изначально."Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка - ред.) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", - сказал Мишустин."Для того, чтобы отдых в России был для наших граждан более доступным и комфортным, в прошлом году по поручению президента разработана программа возврата части стоимости за путевку. Она быстро стала популярной. Уже более полутора миллионов человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему много", - рассказал премьер-министр.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу - с 15 марта до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.

https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия