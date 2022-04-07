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Правительство продлит программу туристического кешбэка - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
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Правительство продлит программу туристического кешбэка
Правительство продлит программу туристического кешбэка - РИА Новости, 07.04.2022
Правительство продлит программу туристического кешбэка
Правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 миллиона человек, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:26
2022-04-07T13:29
туризм
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 миллиона человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.В начале апреля Ростуризм объявил, что в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 1 мая, как планировалось изначально."Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка - ред.) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", - сказал Мишустин."Для того, чтобы отдых в России был для наших граждан более доступным и комфортным, в прошлом году по поручению президента разработана программа возврата части стоимости за путевку. Она быстро стала популярной. Уже более полутора миллионов человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему много", - рассказал премьер-министр.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу - с 15 марта до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.
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михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия
13:26 07.04.2022 (обновлено: 13:29 07.04.2022)
 
Правительство продлит программу туристического кешбэка

Правительство продлит программу туристического кешбэка до 15 апреля

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 миллиона человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
В начале апреля Ростуризм объявил, что в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 1 мая, как планировалось изначально.
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"Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка - ред.) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", - сказал Мишустин.
"Для того, чтобы отдых в России был для наших граждан более доступным и комфортным, в прошлом году по поручению президента разработана программа возврата части стоимости за путевку. Она быстро стала популярной. Уже более полутора миллионов человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему много", - рассказал премьер-министр.
Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу - с 15 марта до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.
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