13:26 07.04.2022 (обновлено: 13:29 07.04.2022)
Правительство продлит программу туристического кешбэка
Правительство продлит программу туристического кешбэка до 15 апреля
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, ожидается, что ей воспользуются еще минимум 1,5 миллиона человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
В начале апреля Ростуризм объявил, что в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 1 мая, как планировалось изначально.
"Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка - ред.) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", - сказал Мишустин.
"Для того, чтобы отдых в России был для наших граждан более доступным и комфортным, в прошлом году по поручению президента разработана программа возврата части стоимости за путевку. Она быстро стала популярной. Уже более полутора миллионов человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему много", - рассказал премьер-министр.
Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу - с 15 марта до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.