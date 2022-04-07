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Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов
Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов
Молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России и обеспечили передовыми технологиями все отрасли, власти РФ решают эту задачу, заявил РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:42
2022-04-07T13:42
2022-04-07T13:42
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
россия
технологии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России и обеспечили передовыми технологиями все отрасли, власти РФ решают эту задачу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Такая задача решается, и главное из нее - это привлечь в этот сектор экономики (IT - ред.) талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли – от медицины и образования до энергетики и космоса", - сказал Мишустин.Он напомнил, что IT-специалисты в РФ уже могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.
https://ria.ru/20220329/otsrochka-1780606989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия, технологии
Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов
Мишустин: молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России