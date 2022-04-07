https://ria.ru/20220407/it-1782288226.html

Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов

Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин призвал создавать условия для молодых IT-специалистов

Молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России и обеспечили передовыми технологиями все отрасли, власти РФ решают эту задачу, заявил РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:42

2022-04-07T13:42

2022-04-07T13:42

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

россия

технологии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Молодым IT-специалистам нужно создать условия, чтобы они работали в России и обеспечили передовыми технологиями все отрасли, власти РФ решают эту задачу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Такая задача решается, и главное из нее - это привлечь в этот сектор экономики (IT - ред.) талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли – от медицины и образования до энергетики и космоса", - сказал Мишустин.Он напомнил, что IT-специалисты в РФ уже могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии.

https://ria.ru/20220329/otsrochka-1780606989.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия, технологии