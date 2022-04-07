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В Донбасс и на Украину прибыли уже 98 российских гуманитарных конвоев

В Донбасс и на Украину прибыли уже 98 российских гуманитарных конвоев - РИА Новости, 07.04.2022

В Донбасс и на Украину прибыли уже 98 российских гуманитарных конвоев

Уже почти 100 российских автомобильных конвоев доставили гуманитарную помощь населению Донбасса и Украины с начала эскалации военного конфликта, прибытие еще... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:34

2022-04-07T10:34

2022-04-07T10:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уже почти 100 российских автомобильных конвоев доставили гуманитарную помощь населению Донбасса и Украины с начала эскалации военного конфликта, прибытие еще одной колонны ожидается в четверг из Новосибирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее МЧС России сообщало, что всего с начала военного конфликта автоколонны ведомства доставили на территорию ДНР, ЛНР и Украины почти 11 тысяч тонн гуманитарных грузов. В составе груза - электростанции для обеспечения безаварийной работы социальных объектов, продукты, медикаменты, а также предметы первой необходимости."На утро четверга, в ДНР, ЛНР и в регионы Украины прибыли 98 колонн с гуманитарными грузами", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что 7 апреля планируется доставка груза гуманитарной помощи из Новосибирской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

новосибирская область

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина