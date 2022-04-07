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Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК - РИА Новости, 07.04.2022
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Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК - РИА Новости, 07.04.2022
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:18
2022-04-07T19:31
экономика
швеция
россия
природный газ
в мире
рубль
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а также будут представлять для них высокий риск."Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, - это требование (президента России Владимира) Путина платить в рублях (за поставки газа – ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену (валюты) будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - сказала она на пресс-конференции в Швеции, где находится с рабочим визитом.
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экономика, швеция, россия, природный газ, в мире, рубль, санкции в отношении россии, санкции, урсула фон дер ляйен, европа, еврокомиссия
19:18 07.04.2022 (обновлено: 19:31 07.04.2022)
 
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: расчеты за российский газ в рублях станут обходом западных санкций

© REUTERS / Denis Sinyakov/File PhotoРабочий на газовой компрессорной станции в Судже
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Denis Sinyakov/File Photo
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а также будут представлять для них высокий риск.
"Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, - это требование (президента России Владимира) Путина платить в рублях (за поставки газа – ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену (валюты) будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - сказала она на пресс-конференции в Швеции, где находится с рабочим визитом.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:32
Новак заявил, что некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях
 
ЭкономикаШвецияРоссияПриродный газВ миреРубльСанкции в отношении РоссииСанкцииУрсула фон дер ЛяйенЕвропаЕврокомиссия
 
 
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