https://ria.ru/20220407/gaz-1782383507.html

Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК

Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК - РИА Новости, 07.04.2022

Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:18

2022-04-07T19:18

2022-04-07T19:31

экономика

швеция

россия

природный газ

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рубль

санкции в отношении россии

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а также будут представлять для них высокий риск."Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, - это требование (президента России Владимира) Путина платить в рублях (за поставки газа – ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену (валюты) будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - сказала она на пресс-конференции в Швеции, где находится с рабочим визитом.

https://ria.ru/20220407/gaz-1782374133.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, швеция, россия, природный газ, в мире, рубль, санкции в отношении россии, санкции, урсула фон дер ляйен, европа, еврокомиссия