https://ria.ru/20220407/gaz-1782383507.html
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК - РИА Новости, 07.04.2022
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:18
2022-04-07T19:18
2022-04-07T19:31
экономика
швеция
россия
природный газ
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рубль
санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях станут обходом антироссийских санкций, а также будут представлять для них высокий риск."Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, - это требование (президента России Владимира) Путина платить в рублях (за поставки газа – ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену (валюты) будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - сказала она на пресс-конференции в Швеции, где находится с рабочим визитом.
https://ria.ru/20220407/gaz-1782374133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швеция, россия, природный газ, в мире, рубль, санкции в отношении россии, санкции, урсула фон дер ляйен, европа, еврокомиссия
19:18 07.04.2022 (обновлено: 19:31 07.04.2022)
Расчеты за газ в рублях станут обходом западных санкций, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: расчеты за российский газ в рублях станут обходом западных санкций