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Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин
Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:55
2022-04-07T13:58
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер."Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.
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"Наша финансовая система устояла" – Мишустин о жестких санкциях в отношении России
Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, центральный банк рф (цб рф)
12:55 07.04.2022 (обновлено: 13:58 07.04.2022)
 
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: финансовая система устояла после санкций, курс рубля стабилизируется

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер.
"Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:43Сказано в эфире
"Комфортная картина". Экономист назвал валютный коридор для рубля
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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