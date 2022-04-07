https://ria.ru/20220407/finansy-1782273305.html

Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин

Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин

Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:55

2022-04-07T12:55

2022-04-07T13:58

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782291339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5a1b3d7b5d5f54c130582145b4dcce0.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер."Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/rubl-1782266833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Наша финансовая система устояла" – Мишустин о жестких санкциях в отношении России Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер. 2022-04-07T12:55 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, центральный банк рф (цб рф)