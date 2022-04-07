https://ria.ru/20220407/finansy-1782273305.html
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин
Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:55
2022-04-07T12:55
2022-04-07T13:58
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер."Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же – выстояли", - заключил Мишустин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/rubl-1782266833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Наша финансовая система устояла" – Мишустин о жестких санкциях в отношении России
Финансовая система РФ после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "Наша финансовая система, а это – кровеносная артерия всей экономики – устояла", - сказал он. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить ее коллапса. Сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал премьер.
2022-04-07T12:55
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, центральный банк рф (цб рф)
12:55 07.04.2022 (обновлено: 13:58 07.04.2022)
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: финансовая система устояла после санкций, курс рубля стабилизируется