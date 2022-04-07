https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?

Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ? - РИА Новости, 07.04.2022

Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?

Совершенно неудивительно, что англосаксы — США и Великобритания — хотят, чтобы война на Украине шла как можно дольше: они изначально были заинтересованы в том,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:08

авторы

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

россия

сша

еврокомиссия

европарламент

санкции в отношении россии

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Совершенно неудивительно, что англосаксы — США и Великобритания — хотят, чтобы война на Украине шла как можно дольше: они изначально были заинтересованы в том, чтобы устроить России "второй Афганистан", помешать нам вырвать Украину из западной цепи или хотя бы заставить нас заплатить за нее максимальную цену. Попутно они решают и вторую задачу — усиливают свое влияние на Европу, геополитически (мерами военными и экономическими, в том числе через поставки американского газа) ставя Старый Свет в еще более зависимое от себя положение. Европа в этой ситуации оказывается жертвой — но не мифической русской угрозы, а вполне конкретной англосаксонской игры.Если эту несложную комбинацию понимает весь мир — от далеких от Европы китайцев до арабов, то, казалось бы, и в самом ЕС должны как минимум терзаться смутными сомнениями на этот счет. То есть Евросоюз должен быть больше всех заинтересован в скорейшем завершении боевых действий на Украине — чтобы лишить англосаксов повода наращивать информационные атаки на поставки российских энергоносителей в ЕС и тем самым ослабить натяжение атлантического поводка.Тем удивительнее, что руководители Европы все отчетливее делают ставку на затягивание боевых действий, не понимая, к чему в итоге это приведет ее саму.Завтра в Киев приедут лидеры ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Приедут, чтобы поддержать Украину в войне с Россией, причем поддержать не морально, а материально, то есть поставками оружия. Хотя в Евросоюзе заявляют, что стремятся избежать прямого конфликта с Россией, там все время подчеркивают, что не хотят поражения Украины и поэтому будут наращивать поставки вооружений Киеву. Но в чем смысл этих поставок? В Брюсселе верят в то, что Россия остановит операцию? Рассчитывают на победу Украины? Понятно, когда Штаты и Британия хотят, чтобы боевые действия шли как можно дольше, — им это выгодно. А чего хочет добиться Евросоюз?Жозеп Боррель в среду объяснял в Европарламенте, что ЕС небезразличен исход конфликта и поэтому он будет стремиться к урегулированию кризиса "как можно скорее, но не любой ценой":"Высказывались мнения о том, что лучшим способом закончить конфликт в кратчайшие сроки стало бы прекращение поставок оружия Украине, но когда боевые действия завершатся, каков будет итог? Если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину. Нужно меньше аплодировать и больше помогать. Украинцы ожидают от нас новых поставок вооружений, и мы делаем это. <...> Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Такого рода конфликты выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника".То есть Евросоюз, по сути, открыто называет себя стороной конфликта, ведь он сначала объявил России тотальную экономическую войну, а теперь хочет нарастить поставки оружия Украине. При этом Боррель говорит, что "мы находимся в сложной ситуации баланса":Естественно, прямого военного конфликта не хотят ни ЕС, ни Россия, потому что это будет война России и НАТО, то есть противников, обладающих ядерным оружием. Но поддерживать Украину ЕС не считает для себя зазорным — это же так, мелочь, всего лишь оружие.Понятно, что никакие европейские поставки не остановят ход российской военной операции. Во-первых, потому, что у европейцев нет возможности доставить тяжелую технику и авиацию в расположение украинской армии, туда, где идут основные бои, то есть в Донбасс. Во-вторых, и сама номенклатура поставок достаточно ограниченна — например, склады бундесвера не бесконечны, так что речь идет уже о закупках оружия специально для Украины.И хотя переломить ход военных действий все равно не удастся, европейские поставки могут затянуть агонию украинской армии, продлив ее сопротивление. России придется потратить больше сил и средств на уничтожение западной помощи ВСУ, но Москва не остановится на полпути. То есть цель России понятна — а вот цели ЕС вызывают вопросы.Боррель говорит, что "необходимо обеспечить, чтобы Украина вышла на переговоры с Россией с позиции силы". То есть, расшифруем, сохранив в том числе и сильную армию. Получается, в ЕС считают, что Россию все-таки можно заставить отказаться даже от демилитаризации Украины? Удивительная близорукость.Если же европейцы не верят в это, стало быть, поставками оружия они преследуют ту же цель, что и англосаксы: просто затянуть боевые действия как можно дольше. Но тогда нужно вернуться к главному — для европейцев — вопросу. А зачем Европе долгая война на своих восточных границах?Она ей выгодна? Нет.Она делает ее сильнее? Нет, она ослабляет ее по всем параметрам.Она увеличивает ее зависимость от внешних сил? Да, однозначно — и все знают, кто эти внешние силы.Чем дольше будут идти боевые действия на Украине, тем больше Евросоюз будет превращаться в придаток НАТО. То есть атлантический проект полностью подомнет под себя проект континентальной Европы, а германо-французские амбиции по строительству единой Европы можно будет выбросить на свалку истории.Россия в любом случае развернет Украину к себе — не потеряв, а усилив при этом свой вес в мире. Европа не только не удержит Украину в своей сфере влияния, но и принесет свое будущее на алтарь англосаксонских амбиций. Более того, эта жертва не будет оценена англосаксами, которые и так считают европейцев своими сателлитами. К тому же эта жертва не поможет и англосаксам удержать их разваливающийся глобальный проект.То есть Европа просто потеряет — сначала планы на освоение Украины (а они были — пусть и далеко не у всех) и все связи с Россией, потом нынешний уровень жизни, экономическую самостоятельность и геополитические амбиции. И не сможет больше даже мечтать о стратегической автономии. И это только начало — дальше будет продолжение. Ведь евро уже дискредитирован (после заморозки российских активов), а связи с Китаем будут постепенно разрушены англосаксами (Боррель признал, что недавний саммит с КНР был "диалогом глухих" и "мы ни о чем не договорились"). Что останется от веса Евросоюза в мире?Да и что будет с ним самим, с Евросоюзом — кто будет его цементировать в условиях постоянной конфронтации с Россией и холодной войны с Китаем? Да еще и с англосаксонской удавкой на европейской энергетике — в условиях экономического кризиса и снижения экспортного потенциала основных европейских экономик...Вот вопросы, на которые срочно нужно искать ответ руководству Евросоюза — в тот момент, когда оно делает ставку на затягивание войны на Украине, думая, что этим больно бьет по России. И не замечая, что тем самым затягивает веревку на собственной шее.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782028220.html

https://ria.ru/20220406/nato-1782090654.html

https://ria.ru/20220405/borrel-1781847076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/1781408757.html

https://ria.ru/20220401/davlenie-1781345881.html

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авторы, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, россия, сша, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, украина, евросоюз, европа