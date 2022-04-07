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Страны G7 ускорят снижение зависимости от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.04.2022
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Страны G7 ускорят снижение зависимости от российских энергоносителей
Страны G7 ускорят снижение зависимости от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.04.2022
Страны G7 ускорят снижение зависимости от российских энергоносителей
Страны G7 ускорят реализацию планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, постепенно запретят импорт угля из РФ, ускорят работу по снижению... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:56
2022-04-07T17:56
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нефть
g7
санкции
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Страны G7 ускорят реализацию планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, постепенно запретят импорт угля из РФ, ускорят работу по снижению импорт российской нефти, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки"."Мы ускорим реализацию планов по снижению зависимости от России в нашей энергетике, что включает постепенной снижение и запрет импорта российского угля. Мы также ускорим нашу работу по снижению зависимости от российской нефти. Делая это, мы будем работать совместно, а также с нашими партнерами, чтобы гарантировать стабильные и устойчивые глобальные поставки энергоносителей, включая ускорение нашей общей зависимости от ископаемого топлива и нашего перехода к чистой энергетике", - говорится в документе.Помимо этого, лидеры договорились вводить дополнительные санкции против "государственных юридических лиц, которые являются главными движущими моторами российской экономики". "Режим президента (РФ Владимира) Путина больше не сможет полагаться на эти учреждения как опору для стабилизации его экономик и преследования его целей", - заявили лидеры "Семерки".Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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цены на нефть, россия, в мире, нефть, g7, санкции, санкции в отношении россии
17:56 07.04.2022
 
Страны G7 ускорят снижение зависимости от российских энергоносителей

Страны G7 постепенно запретят импорт угля из России и снизят импорт российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Страны G7 ускорят реализацию планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, постепенно запретят импорт угля из РФ, ускорят работу по снижению импорт российской нефти, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки".
"Мы ускорим реализацию планов по снижению зависимости от России в нашей энергетике, что включает постепенной снижение и запрет импорта российского угля. Мы также ускорим нашу работу по снижению зависимости от российской нефти. Делая это, мы будем работать совместно, а также с нашими партнерами, чтобы гарантировать стабильные и устойчивые глобальные поставки энергоносителей, включая ускорение нашей общей зависимости от ископаемого топлива и нашего перехода к чистой энергетике", - говорится в документе.
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Помимо этого, лидеры договорились вводить дополнительные санкции против "государственных юридических лиц, которые являются главными движущими моторами российской экономики". "Режим президента (РФ Владимира) Путина больше не сможет полагаться на эти учреждения как опору для стабилизации его экономик и преследования его целей", - заявили лидеры "Семерки".
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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