https://ria.ru/20220407/donetsk-1782300287.html

Украинские войска выпустили шесть мин по Донецку

Украинские войска выпустили шесть мин по Донецку - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска выпустили шесть мин по Донецку

Украинские войска в 14.06 мск выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:25

2022-04-07T14:25

2022-04-07T14:39

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.06 мск выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.06 (совпадает с мск) населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, петровский район