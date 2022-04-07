https://ria.ru/20220407/doklad-1782340905.html

Матвиенко оценила доклад правительства

Матвиенко оценила доклад правительства - РИА Новости, 07.04.2022

Матвиенко оценила доклад правительства

Положения доклада правительства по поддержке граждан и бизнеса вселяют оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:36

2022-04-07T16:36

2022-04-07T16:55

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

правительство рф

общество

политика

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Положения доклада правительства по поддержке граждан и бизнеса вселяют оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Доклад ... затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.По ее словам, такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782260823.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, правительство рф, общество, политика, экономика