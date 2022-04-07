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Матвиенко оценила доклад правительства - РИА Новости, 07.04.2022
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Матвиенко оценила доклад правительства
Матвиенко оценила доклад правительства - РИА Новости, 07.04.2022
Матвиенко оценила доклад правительства
Положения доклада правительства по поддержке граждан и бизнеса вселяют оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:36
2022-04-07T16:55
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
правительство рф
общество
политика
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Положения доклада правительства по поддержке граждан и бизнеса вселяют оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Доклад ... затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.По ее словам, такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, правительство рф, общество, политика, экономика
16:36 07.04.2022 (обновлено: 16:55 07.04.2022)
 
Матвиенко оценила доклад правительства

Матвиенко: положения доклада правительства о поддержке граждан и бизнеса вселяют оптимизм

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Положения доклада правительства по поддержке граждан и бизнеса вселяют оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Доклад ... затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.
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