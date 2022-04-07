https://ria.ru/20220407/dnr-1782249095.html

В ДНР за 50 дней погибли 72 мирных жителя

В ДНР за 50 дней погибли 72 мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2022

В ДНР за 50 дней погибли 72 мирных жителя

За 50 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 1152 человека ранены, среди них 69 детей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:40

2022-04-07T11:40

2022-04-07T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. За 50 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 1152 человека ранены, среди них 69 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 50 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 1152 мирных жителя (836 - с ранее освобожденной территории), в том числе 69 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.За этот же период повреждено 1977 жилых домов, 509 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 29 медицинских учреждений, 74 образовательных учреждения, 117 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 266 объектов электро-, водо- и газоснабжения, уточнила организация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины