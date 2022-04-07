https://ria.ru/20220407/dnepr-1782277261.html

Мэр Днепра призвал жителей города эвакуироваться на запад Украины

Мэр Днепра призвал жителей города эвакуироваться на запад Украины - РИА Новости, 07.04.2022

Мэр Днепра призвал жителей города эвакуироваться на запад Украины

Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей города и эвакуированных туда людей уезжать на запад Украины. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:06

2022-04-07T13:06

2022-04-07T13:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

днепропетровская область

днепр (город)

борис филатов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей города и эвакуированных туда людей уезжать на запад Украины."Большая очень просьба: все, кто имеет возможность... выехать, в первую очередь касается это женщин, детей и стариков, и кто не задействован в работе критической инфраструктуры, кто не задействован на промышленных предприятиях, кто, скажем так, не производит добавочный продукт и напрямую не интегрирован в экономику, я бы все-таки рекомендовал побыть в более безопасном месте", - заявил Филатов на брифинге Днепропетровской областной государственной администрации.Он также призвал уезжать на запад страны эвакуировавшихся ранее в Днепропетровскую область. "Пользуясь случаем, я бы всех очень просил и настоятельно рекомендовал не задерживаться, а дальше передвигаться в сторону Запада Украины, потому что, скажем так, там в любом случае безопасней", - добавил мэр.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Луганской, Донецкой и Харьковской областей эвакуироваться. По ее мнению, сейчас нужно быть готовым к дальнейшему обострению ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781577190.html

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781428060.html

https://ria.ru/20220322/zaderzhanie-1779417831.html

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днепропетровская область

днепр (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, днепр (город), борис филатов, ситуация в днр и лнр