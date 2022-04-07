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Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах
Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах
Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:18
2022-04-07T13:35
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения. А соответственно – и стоимости. Но для нас одинаково важно – не допустить роста цен и пустых полок", - заявил премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что сейчас главным является максимально расширить предложение, чтобы давление на цены было меньше."Попытки необоснованно нажиться на общих проблемах будем пресекать во всех секторах. Пока ведомства дают рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке – от сырья до производителей. Но есть и другие инструменты. Надеемся, до этого не дойдет. Хочу, чтобы меня услышали", - подчеркнул премьер-министр.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин, россия, экономика
13:18 07.04.2022 (обновлено: 13:35 07.04.2022)
 
Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах

Премьер Мишустин: у российских властей есть меры для борьбы с ростом цен и пустыми полками

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения. А соответственно – и стоимости. Но для нас одинаково важно – не допустить роста цен и пустых полок", - заявил премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он подчеркнул, что сейчас главным является максимально расширить предложение, чтобы давление на цены было меньше.
"Попытки необоснованно нажиться на общих проблемах будем пресекать во всех секторах. Пока ведомства дают рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке – от сырья до производителей. Но есть и другие инструменты. Надеемся, до этого не дойдет. Хочу, чтобы меня услышали", - подчеркнул премьер-министр.
Против России развязана настоящая экономическая война – Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:09
Против России развязана экономическая война, заявил Мишустин
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуМихаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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