https://ria.ru/20220407/borba-1782281069.html

Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах

Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о борьбе с ростом цен и пустыми полками в магазинах

Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:18

2022-04-07T13:18

2022-04-07T13:35

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения. А соответственно – и стоимости. Но для нас одинаково важно – не допустить роста цен и пустых полок", - заявил премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что сейчас главным является максимально расширить предложение, чтобы давление на цены было меньше."Попытки необоснованно нажиться на общих проблемах будем пресекать во всех секторах. Пока ведомства дают рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке – от сырья до производителей. Но есть и другие инструменты. Надеемся, до этого не дойдет. Хочу, чтобы меня услышали", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин, россия, экономика