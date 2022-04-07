https://ria.ru/20220407/bespilotniki-1782229817.html

Российские военные за время спецоперации уничтожили более 400 беспилотников

Российские военные за время спецоперации уничтожили более 400 беспилотников - РИА Новости, 07.04.2022

Российские военные за время спецоперации уничтожили более 400 беспилотников

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 400 беспилотников и до 1900 танков и другой бронетехники, сообщил в четверг официальный... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:28

2022-04-07T10:28

2022-04-07T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 400 беспилотников и до 1900 танков и другой бронетехники, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и зачистке населенных пунктов от нацбатальонов на Украине Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 400 беспилотников и до 1900 танков и другой бронетехники, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков. 2022-04-07T10:28 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков