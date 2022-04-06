https://ria.ru/20220406/zhirinovsky-1782145914.html

Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022

Умер Владимир Жириновский

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:35

2022-04-06T17:35

2022-04-06T17:35

политика

леонид слуцкий (политик)

ярослав нилов

владимир путин

госдума рф

умер владимир жириновский

дом союзов

лдпр

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Политику было 75 лет. Второго февраля его госпитализировали с COVID-19 и с тех пор он находился в больнице.Депутаты Думы почтили память Жириновского минутой молчания, по предложению председателя палаты пленарное заседание прервали на час.Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что исполнять обязанности руководителя фракции будет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Сам Слуцкий добавил, что сейчас партия занята организацией "достойного прощания с великим человеком", все остальные вопросы отложены как минимум на 40 дней.Как объявил на заседании Володин, прощание с Жириновским пройдет в пятницу в Колонном зале Дома Союзов. В свою очередь, источник РИА Новости уточнил, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.Свои соболезнования в связи с кончиной Жириновского выразили десятки российских чиновников, губернаторов, депутатов. Телеграмму на Охотный Ряд направил и президент Владимир Путин.

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Михаил Бобок

Михаил Бобок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

политика, леонид слуцкий (политик), ярослав нилов, владимир путин, госдума рф, умер владимир жириновский, дом союзов, лдпр