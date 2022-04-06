https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782109436.html

В Госдуме выразили надежду, что именем Жириновского назовут улицу в Киеве

В Госдуме выразили надежду, что именем Жириновского назовут улицу в Киеве - РИА Новости, 06.04.2022

В Госдуме выразили надежду, что именем Жириновского назовут улицу в Киеве

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) надеется, что придет время, когда именем Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:28

2022-04-06T15:28

2022-04-06T15:28

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) надеется, что придет время, когда именем Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве.На видео, которое политик опубликовал в своем Telegram-канале, показывается опустевший зал пленарных заседаний Госдумы в тот момент, когда был объявлен перерыв в связи с кончиной лидера ЛДПР.Матвеев добавил, что Жириновский был очень ярким и умным политиком, партии ЛДПР и всему депутатскому корпусу Думы будет трудно его заменить. "Понятное дело, что это событие многие предвидели, что так может быть, потому что не появлялось ни трех секунд видео, где бы идущий на поправку Жириновский что-то сказал", - также добавил он.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

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Кирилл Волков

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