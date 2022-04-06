https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772333088.html

Биография Владимира Жириновского

Биография Владимира Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

Биография Владимира Жириновского

Российский общественный и политический деятель, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:08

2022-04-06T13:08

2022-04-06T13:49

справки

владимир жириновский

алма-ата

умер владимир жириновский

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Российский общественный и политический деятель, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате (Казахстан). Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году. В 1969-1970 годах, будучи студентом, Владимир Жириновский проходил стажировку в Гостелерадио и Госкомитете по внешним экономическим связям СССР. После окончания института в 1970-1972 годах служил в Вооруженных Силах в войсках Закавказского военного округа. В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. С 1975 года по 1977 год трудился в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения. В 1975-1983 годах был сотрудником Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. С 1983 года по 1990 год возглавлял юридический отдел издательства "Мир". С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года). Жириновский был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 года по подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Владимир Жириновский избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого (1994-1996), второго (1996-2000), третьего (2000-2003), четвертого (2003-2007), пятого (2007-2011), шестого (2011-2016), седьмого (2016 – 2021) и восьмого созывов (с 2021 года). В Государственной Думе первого, второго, шестого, седьмого и восьмого созывов был руководителем фракции ЛДПР, в Государственной Думе третьего, четвертого и пятого созывов – заместителем председателя ГД. 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновский был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2021), II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней, орденом Почета (2008), орденом Александра Невского (2015), церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, орденом Республики Ингушетия "За заслуги", медалями, почетными грамотами, почетными знаками, почетным оружием – именным кортиком от министерства внутренних дел РФ. Владимир Жириновский – Заслуженный юрист Российской Федерации (2000), доктор философских наук (1998), был профессором международного права, профессором факультета политологии МГУ, академиком Международной академии экологии и природопользования, действительным членом Академии социальных наук, Международной Академии информатизации, почетным академиком Академии естествознания, почетным доктором Российской академии адвокатуры и др. Полковник запаса. Жириновский опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием "Политическая классика". Владел английским, французским, немецким и турецким языками. Владимир Жириновский женился в 1971 году на Галине Лебедевой, их сын – политик Игорь Лебедев (1972 года рождения). Кроме того, у Жириновского родилось двое внебрачных детей. Памятник Жириновскому, исполненный в бронзе скульптором Зурабом Церетели, установлен в 2016 году во дворе Института мировых цивилизаций, учрежденного лидером ЛДПР. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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