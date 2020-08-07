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Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью RT о совершенных в жизни ошибках, упомянув, в частности, решение о женитьбе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:10
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игорь лебедев (игорь жириновский)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"

06:09 07.08.2020 (обновлено: 06:10 07.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью RT о совершенных в жизни ошибках, упомянув, в частности, решение о женитьбе.
По словам политика, брак стал второй его ошибкой после решения поступить в Институт стран Азии и Африки. "Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно", - сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР признался, что у него нет ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы. "Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь", - констатировал он.
Жириновский пожаловался, что ему не хватает теплоты, семейного уюта.
"Исправить мои ошибки невозможно по возрасту… Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены", - заключил он.
Жириновский женился в 1971 году на Галине Лебедевой, у супругов сын Игорь Лебедев. Кроме того, у политика есть двое внебрачных детей.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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РоссияИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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