Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Лидер Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью RT о совершенных в жизни ошибках, упомянув, в частности, решение о женитьбе.

По словам политика, брак стал второй его ошибкой после решения поступить в Институт стран Азии и Африки. "Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно", - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР признался, что у него нет ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы. "Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь", - констатировал он.

Жириновский пожаловался, что ему не хватает теплоты, семейного уюта.

"Исправить мои ошибки невозможно по возрасту… Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены", - заключил он.