https://ria.ru/20200807/1575472436.html
Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью RT о совершенных в жизни ошибках, упомянув, в частности, решение о женитьбе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:09
2020-08-07T06:10
россия
игорь лебедев (игорь жириновский)
лдпр
владимир жириновский
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
рассказал в интервью RT
о совершенных в жизни ошибках, упомянув, в частности, решение о женитьбе.
По словам политика, брак стал второй его ошибкой после решения поступить в Институт стран Азии и Африки. "Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно", - сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР признался, что у него нет ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы. "Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь", - констатировал он.
Жириновский пожаловался, что ему не хватает теплоты, семейного уюта.
"Исправить мои ошибки невозможно по возрасту… Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены", - заключил он.
Жириновский женился в 1971 году на Галине Лебедевой, у супругов сын Игорь Лебедев
. Кроме того, у политика есть двое внебрачных детей.