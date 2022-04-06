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В Windows 11 замечены новые функции - РИА Новости, 06.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220406/windows-1782033182.html
В Windows 11 замечены новые функции
В Windows 11 замечены новые функции - РИА Новости, 06.04.2022
В Windows 11 замечены новые функции
Компания Microsoft анонсировала нововведения в своей недавно представленной операционной системе Windows 11. Об этом сообщает The Verge. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:19
2022-04-06T13:53
наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Microsoft анонсировала нововведения в своей недавно представленной операционной системе Windows 11. Об этом сообщает The Verge.Обновление коснется встроенного файлового менеджера — в "Проводнике" появятся вкладки для навигации по нескольким папкам в одном окне и возможность их перемещать. Сейчас функция находится в закрытом тестировании и неизвестно, когда новый интерфейс смогут увидеть обычные пользователи.В "Проводнике" замечена и новая домашняя страница с закрепленными файлами и последними действиями. Пользователям предлагается закреплять нужные файлы на домашней странице файлового менеджера с помощью контекстного меню. Появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.Операционная система Windows 11 была представлена в конце 2021 года. Ожидается, что крупное обновление Microsoft покажет вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован на осень этого года.
https://ria.ru/20220306/microsoft-1776783316.html
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технологии, microsoft corporation, windows
11:19 06.04.2022 (обновлено: 13:53 06.04.2022)
 

В Windows 11 замечены новые функции

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Microsoft анонсировала нововведения в своей недавно представленной операционной системе Windows 11. Об этом сообщает The Verge.
Обновление коснется встроенного файлового менеджера — в "Проводнике" появятся вкладки для навигации по нескольким папкам в одном окне и возможность их перемещать. Сейчас функция находится в закрытом тестировании и неизвестно, когда новый интерфейс смогут увидеть обычные пользователи.
В "Проводнике" замечена и новая домашняя страница с закрепленными файлами и последними действиями. Пользователям предлагается закреплять нужные файлы на домашней странице файлового менеджера с помощью контекстного меню. Появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.
Операционная система Windows 11 была представлена в конце 2021 года. Ожидается, что крупное обновление Microsoft покажет вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован на осень этого года.
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