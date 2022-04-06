https://ria.ru/20220406/ukraina-1782177452.html

Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине

Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что в среду подписал новый пакет оборонной помощи для Украины, он включает в том числе противотанковые комплексы Javelin. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:11

2022-04-06T20:11

2022-04-06T20:24

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в среду подписал новый пакет оборонной помощи для Украины, он включает в том числе противотанковые комплексы Javelin."Сегодня я подписал еще один пакет помощи, он предполагает отправку Украине ракет Javelin, способных поражать танки и бронированную технику", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом. Он добавил, что "передовые вооружения и боеприпасы" поставляются Киеву на ежедневной основе. Байден также выступил с прогнозом, что конфликт на Украине может продолжаться "длительное время", в связи с чем подтвердил готовность и далее продолжать оказывать поддержку Киеву на военном, экономическом и других направлениях.США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной оборонной помощи для Киева. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении украинской стороне рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля. При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, javelin (птрк)