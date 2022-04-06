Президент США Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.