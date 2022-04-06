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Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782177452.html
Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине
Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине
Президент США Джо Байден заявил, что в среду подписал новый пакет оборонной помощи для Украины, он включает в том числе противотанковые комплексы Javelin. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:11
2022-04-06T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
джо байден
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в среду подписал новый пакет оборонной помощи для Украины, он включает в том числе противотанковые комплексы Javelin."Сегодня я подписал еще один пакет помощи, он предполагает отправку Украине ракет Javelin, способных поражать танки и бронированную технику", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом. Он добавил, что "передовые вооружения и боеприпасы" поставляются Киеву на ежедневной основе. Байден также выступил с прогнозом, что конфликт на Украине может продолжаться "длительное время", в связи с чем подтвердил готовность и далее продолжать оказывать поддержку Киеву на военном, экономическом и других направлениях.США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной оборонной помощи для Киева. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении украинской стороне рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля. При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, джо байден, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, javelin (птрк)
20:11 06.04.2022 (обновлено: 20:24 06.04.2022)
 
Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине

Президент США Байден подписал указ о новом пакете оборонной помощи Украине

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в среду подписал новый пакет оборонной помощи для Украины, он включает в том числе противотанковые комплексы Javelin.
"Сегодня я подписал еще один пакет помощи, он предполагает отправку Украине ракет Javelin, способных поражать танки и бронированную технику", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом. Он добавил, что "передовые вооружения и боеприпасы" поставляются Киеву на ежедневной основе. Байден также выступил с прогнозом, что конфликт на Украине может продолжаться "длительное время", в связи с чем подтвердил готовность и далее продолжать оказывать поддержку Киеву на военном, экономическом и других направлениях.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
США на фоне проходящей на Украине специальной военной операции РФ еженедельно объявляют о выделении дополнительной оборонной помощи для Киева. В середине марта президент Джо Байден объявил о предоставлении украинской стороне рекордного пакета такой помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.
В Вашингтоне утверждают, что поставки в рамках данного пакета уже начались и будут завершены приблизительно в середине апреля. При этом в понедельник Белый дом заявил, что в самые ближайшие дни намерен объявить о выделении новой помощи Украине в сфере обороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 08:00
"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДжо БайденУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРJavelin (ПТРК)
 
 
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