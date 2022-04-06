https://ria.ru/20220406/ukraina-1782129516.html

В США призвали принять "отрезвляющую" правду о недемократической Украине

В США призвали принять "отрезвляющую" правду о недемократической Украине - РИА Новости, 06.04.2022

В США призвали принять "отрезвляющую" правду о недемократической Украине

Заманчивый образ Украины как символа свободы и либеральной демократии, созданный на Западе, мало похож на реальность, пишет сотрудник института Като Тед... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:39

2022-04-06T16:39

2022-04-06T18:30

в мире

владимир путин

сша

россия

луганская народная республика

ситуация на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Заманчивый образ Украины как символа свободы и либеральной демократии, созданный на Западе, мало похож на реальность, пишет сотрудник института Като Тед Карпентер в статье для американского журнала The American Conservative.По его мнению, политики и СМИ дошли до запредельных образов, сравнивая киевский режим с молодой Америкой в войне за независимость, а также утверждая, что "Путин терпеть не может демократию на границе с русскоязычным населением и коммерческие связи с Европой". Карпентер напомнил об авторитарных замашках Порошенко и Зеленского."Всего через несколько месяцев после революции 2014 года на Майдане были предприняты первые попытки заглушить внутреннюю критику, которые с годами лишь усилились. Украинские чиновники преследуют политических диссидентов, насаждают цензуру и не допускают иностранных журналистов, которые считаются критиками украинского правительства", — отметил обозреватель, напомнив, что именно при Порошенко неонацистский батальон "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, стал неотъемлемой частью военного и силового аппарата.Провозглашенный героем демократии нынешний президент страны мало чем отличается от предшественника, добавляет Карпентер. "В феврале 2021 года украинское правительство закрыло ряд независимых СМИ, в основном пророссийских, но не только. Уже тогда это делалось на основании расплывчатых и пространных формулировок. Теперь же Зеленский воспользовался конфликтом, чтобы объявить вне закона 11 оппозиционных партий и национализировать ряд СМИ. Едва ли такие меры приемлемы при демократии, даже в военное время", — отметил он.По этим причинам эксперт не оценил призывы американских политиков "встать на сторону Украины", которая остается далека от нарисованного в мейнстримных западных СМИ облика, и призвал мир вернуться в "отрезвляющую реальность"."Эта страна — не символ свободы и либеральной демократии, там происходит не экзистенциальная борьба между демократией и авторитаризмом. В лучшем случае Украина — это коррумпированное, квазидемократическое образование с тревожной репрессивной политикой", — подытоживает Карпентер.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220406/nato-1782090654.html

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

https://ria.ru/20220406/ssha-1782034589.html

сша

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, ситуация на украине