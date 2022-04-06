https://ria.ru/20220406/ubiystvo-1782021669.html

В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима

В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима - РИА Новости, 06.04.2022

В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима

Несовершеннолетний, который подозревается в том, что зарезал своего отчима во время ссоры задержан в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:14

2022-04-06T10:14

2022-04-06T10:14

происшествия

выборгский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Несовершеннолетний, который подозревается в том, что зарезал своего отчима во время ссоры задержан в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленинградской области."Ночью 6 апреля 2022 года в доме в поселке Соколинское Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1978 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки. Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе конфликта причинил сын супруги 2004 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.Сейчас молодой человек задержан, возбуждено дело об убийстве."В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.Также в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220404/ubiystvo-1781734221.html

выборгский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, выборгский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)