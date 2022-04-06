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В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима - РИА Новости, 06.04.2022
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В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима
В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима - РИА Новости, 06.04.2022
В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима
Несовершеннолетний, который подозревается в том, что зарезал своего отчима во время ссоры задержан в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:14
2022-04-06T10:14
происшествия
выборгский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Несовершеннолетний, который подозревается в том, что зарезал своего отчима во время ссоры задержан в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленинградской области."Ночью 6 апреля 2022 года в доме в поселке Соколинское Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1978 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки. Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе конфликта причинил сын супруги 2004 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.Сейчас молодой человек задержан, возбуждено дело об убийстве."В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.Также в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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выборгский район
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происшествия, выборгский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:14 06.04.2022
 
В Ленинградской области подростка заподозрили в убийстве отчима

Несовершеннолетнего жителя Ленинградской области заподозрили в том, что он зарезал отчима

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Несовершеннолетний, который подозревается в том, что зарезал своего отчима во время ссоры задержан в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленинградской области.
"Ночью 6 апреля 2022 года в доме в поселке Соколинское Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1978 года рождения с колото-резаными ранениями грудной клетки. Следствием установлено, что указанные повреждения потерпевшему в ходе конфликта причинил сын супруги 2004 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас молодой человек задержан, возбуждено дело об убийстве.
"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Также в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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