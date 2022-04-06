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Трасса Благовещенск-Свободный готова на 50 процентов - РИА Новости, 06.04.2022
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https://ria.ru/20220406/trassa-1782087088.html
Трасса Благовещенск-Свободный готова на 50 процентов
Трасса Благовещенск-Свободный готова на 50 процентов - РИА Новости, 06.04.2022
Трасса Благовещенск-Свободный готова на 50 процентов
Трасса Благовещенск-Свободный, реконструкция которой идёт в Приамурье, готова на 50%, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:09
2022-04-06T14:09
амурская область
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Трасса Благовещенск-Свободный, реконструкция которой идёт в Приамурье, готова на 50%, сообщил губернатор Василий Орлов.Реконструкция участка дороги протяженностью почти 16 километров ведётся по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"."Готовность участка дороги Благовещенск-Свободный – 50%, по планам объект сдадут досрочно осенью, в конце дорожного сезона. В результате работ улучшаются технические характеристики дорожного покрытия, сооружений на дороге и вдоль нее, увеличивается грузоподъёмность. Основная цель реконструкции трассы – повышение безопасности дорожного движения", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Чтобы как можно меньше создавать помех дорожному движению, реконструкция дороги идёт отдельными участками, на каждом из них работает максимальное число строителей и техники.На первом этапе реконструкции участка протяженностью почти в 16 километров были выполнены земляные работы, монтаж искусственных сооружений, устроены нагорные канавы для отвода воды, проведена разработка сопки, чтобы расширить угол видимости для водителей.Как уточнил министр транспорта Амурской области Александр Зеленин, на заключительном этапе реконструкции участка трассы будет уложен асфальтобетон, установлено около 170 опор освещения, на опасных участках трассы смонтируют пешеходное ограждение."Установят шесть светофоров и четыре автопавильона, нанесут дорожную разметку холодным пластиком и для усиления безопасности нанесут поперечные шумовые полосы, заменят дорожные знаки", - добавил Зеленин, его цитирует правительство региона.Дорогу Благовещенск-Свободный приводят в нормативное состояние с 2014 года, финансирование велось из областного и федерального бюджетов, в 2017 году реконструировали один участок, в 2019-м – другой и в 2020-м – третий, всего введено в эксплуатацию около 20 километров трассы.
https://ria.ru/20220329/natsproekt-1780675773.html
https://ria.ru/20220318/stroitelstvo-1778837468.html
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общество, амурская область
14:09 06.04.2022
 
Трасса Благовещенск-Свободный готова на 50 процентов

Трасса Благовещенск-Свободный, которую реконструируют в Приамурье, готова на 50 процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Проведение работ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Трасса Благовещенск-Свободный, реконструкция которой идёт в Приамурье, готова на 50%, сообщил губернатор Василий Орлов.
Реконструкция участка дороги протяженностью почти 16 километров ведётся по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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"Готовность участка дороги Благовещенск-Свободный – 50%, по планам объект сдадут досрочно осенью, в конце дорожного сезона. В результате работ улучшаются технические характеристики дорожного покрытия, сооружений на дороге и вдоль нее, увеличивается грузоподъёмность. Основная цель реконструкции трассы – повышение безопасности дорожного движения", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Чтобы как можно меньше создавать помех дорожному движению, реконструкция дороги идёт отдельными участками, на каждом из них работает максимальное число строителей и техники.
На первом этапе реконструкции участка протяженностью почти в 16 километров были выполнены земляные работы, монтаж искусственных сооружений, устроены нагорные канавы для отвода воды, проведена разработка сопки, чтобы расширить угол видимости для водителей.
Как уточнил министр транспорта Амурской области Александр Зеленин, на заключительном этапе реконструкции участка трассы будет уложен асфальтобетон, установлено около 170 опор освещения, на опасных участках трассы смонтируют пешеходное ограждение.
"Установят шесть светофоров и четыре автопавильона, нанесут дорожную разметку холодным пластиком и для усиления безопасности нанесут поперечные шумовые полосы, заменят дорожные знаки", - добавил Зеленин, его цитирует правительство региона.
Дорогу Благовещенск-Свободный приводят в нормативное состояние с 2014 года, финансирование велось из областного и федерального бюджетов, в 2017 году реконструировали один участок, в 2019-м – другой и в 2020-м – третий, всего введено в эксплуатацию около 20 километров трассы.
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