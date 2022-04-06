Рейтинг@Mail.ru
В Москве стабилизировался продовольственный спрос - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/spros-1782021234.html
В Москве стабилизировался продовольственный спрос
В Москве стабилизировался продовольственный спрос - РИА Новости, 06.04.2022
В Москве стабилизировался продовольственный спрос
Продовольственный спрос в Москве полностью стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:11
2022-04-06T10:25
экономика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568729958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3e1d98dce7b94164f03212b83fb9fe.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продовольственный спрос в Москве полностью стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, выступая на пленарном заседании Мосгордумы."В марте мы наблюдали очень существенный ажиотажный спрос на потребительские товары, сейчас ситуация полностью стабилизировалась, все денежные обороты предприятий торговли вышли по сути на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день", - сообщил Пуртов.Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация достаточно стабильная, но власти продолжают ежедневно следить за ситуацией.
https://ria.ru/20220405/spros-1781806653.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568729958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_131637653517add8193c80f2f7c00a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва
10:11 06.04.2022 (обновлено: 10:25 06.04.2022)
 
В Москве стабилизировался продовольственный спрос

Продовольственный спрос в Москве стабилизировался после ажиотажа в марте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Глобус" в Москве
Покупатель в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Покупатель в гипермаркете "Глобус" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продовольственный спрос в Москве полностью стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, выступая на пленарном заседании Мосгордумы.
"В марте мы наблюдали очень существенный ажиотажный спрос на потребительские товары, сейчас ситуация полностью стабилизировалась, все денежные обороты предприятий торговли вышли по сути на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день", - сообщил Пуртов.
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 04:21
Исследование: спрос россиян на сахар и женские прокладки резко снизился
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация достаточно стабильная, но власти продолжают ежедневно следить за ситуацией.
 
ЭкономикаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала