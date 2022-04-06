https://ria.ru/20220406/spros-1782021234.html
В Москве стабилизировался продовольственный спрос
В Москве стабилизировался продовольственный спрос - РИА Новости, 06.04.2022
В Москве стабилизировался продовольственный спрос
Продовольственный спрос в Москве полностью стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:11
2022-04-06T10:11
2022-04-06T10:25
экономика
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продовольственный спрос в Москве полностью стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, выступая на пленарном заседании Мосгордумы."В марте мы наблюдали очень существенный ажиотажный спрос на потребительские товары, сейчас ситуация полностью стабилизировалась, все денежные обороты предприятий торговли вышли по сути на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день", - сообщил Пуртов.Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация достаточно стабильная, но власти продолжают ежедневно следить за ситуацией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, москва
10:11 06.04.2022 (обновлено: 10:25 06.04.2022)
В Москве стабилизировался продовольственный спрос
Продовольственный спрос в Москве стабилизировался после ажиотажа в марте
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продовольственный спрос в Москве полностью стабилизировался после ажиотажа в марте, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, выступая на пленарном заседании Мосгордумы.
"В марте мы наблюдали очень существенный ажиотажный спрос на потребительские товары, сейчас ситуация полностью стабилизировалась, все денежные обороты предприятий торговли вышли по сути на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день", - сообщил Пуртов.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация достаточно стабильная, но власти продолжают ежедневно следить за ситуацией.