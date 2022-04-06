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ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян - РИА Новости, 06.04.2022
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ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян
ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян - РИА Новости, 06.04.2022
ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян
Партия "Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи, уже разработан проект международного соглашения,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:20
2022-04-06T22:22
общество
денис пушилин
анна кузнецова
андрей турчак
донецкая народная республика
москва
россия
единая россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи, уже разработан проект международного соглашения, рассказали в пресс-службе партии."Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи. Для этого уже разработан проект международного соглашения. Чтобы решить вопрос устройства детей-сирот в приемные семьи на территории России, необходимо синхронизировать законодательства ЛДНР и РФ", - сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.По его словам, сотни семей готовы к этому усыновлению. Так, законотворческую часть будет сопровождать глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сообщил секретарь генсовета."Мы вместе с Минпросвещения проработали проект международного договора, который может стать правовым шагом в решении вопроса устройства их в семьи. Параллельно можно развивать иные форматы взаимодействия, которые помогут как можно скорее решить эту задачу", - пояснила Кузнецова.Как рассказала детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова, уже прошли консультации с органами опеки и попечительства ЛНР и ДНР по возможным вариантам устройства детей-сирот."Приоритетный - это усыновление. Но сейчас необходима временная опека для тех детей, у кого могут в дальнейшем появиться родственники, и для детей, у которых такой возможности на территории республики не появится. Мы также договорились с несколькими регионами - Москвой, Санкт-Петербургом - они создают группы педагогов и психологов, которые разработают индивидуальные программы реабилитации и подготовят социальный портрет семей, которые наиболее подходят детям", - сообщила детский омбудсмен.Она также отметила, что будет оказана помощь детям, которым необходима дополнительная медицинская помощь. Эвакуированные дети с орфанными заболеваниями в случае наличия гражданства РФ смогут получать лекарства от благотворительного фонда "Круг добра".
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общество, денис пушилин, анна кузнецова, андрей турчак, донецкая народная республика, москва, россия, единая россия, госдума рф, донбасс
22:20 06.04.2022 (обновлено: 22:22 06.04.2022)
 
ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян

ЕР законодательно прорабатывает возможность устройства сирот из Донбасса в семьи россиян

© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи, уже разработан проект международного соглашения, рассказали в пресс-службе партии.
"Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи. Для этого уже разработан проект международного соглашения. Чтобы решить вопрос устройства детей-сирот в приемные семьи на территории России, необходимо синхронизировать законодательства ЛДНР и РФ", - сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
По его словам, сотни семей готовы к этому усыновлению. Так, законотворческую часть будет сопровождать глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сообщил секретарь генсовета.
"Мы вместе с Минпросвещения проработали проект международного договора, который может стать правовым шагом в решении вопроса устройства их в семьи. Параллельно можно развивать иные форматы взаимодействия, которые помогут как можно скорее решить эту задачу", - пояснила Кузнецова.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса
Как рассказала детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова, уже прошли консультации с органами опеки и попечительства ЛНР и ДНР по возможным вариантам устройства детей-сирот.
"Приоритетный - это усыновление. Но сейчас необходима временная опека для тех детей, у кого могут в дальнейшем появиться родственники, и для детей, у которых такой возможности на территории республики не появится. Мы также договорились с несколькими регионами - Москвой, Санкт-Петербургом - они создают группы педагогов и психологов, которые разработают индивидуальные программы реабилитации и подготовят социальный портрет семей, которые наиболее подходят детям", - сообщила детский омбудсмен.
Она также отметила, что будет оказана помощь детям, которым необходима дополнительная медицинская помощь. Эвакуированные дети с орфанными заболеваниями в случае наличия гражданства РФ смогут получать лекарства от благотворительного фонда "Круг добра".
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ОбществоДенис ПушилинАнна КузнецоваАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияЕдиная РоссияГосдума РФДонбасс
 
 
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