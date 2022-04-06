https://ria.ru/20220406/siroty-1782191240.html

ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян

ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян - РИА Новости, 06.04.2022

ЕР предложила устраивать сирот из Донбасса в семьи россиян

Партия "Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи, уже разработан проект международного соглашения,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:20

2022-04-06T22:20

2022-04-06T22:22

общество

денис пушилин

анна кузнецова

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единая россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи, уже разработан проект международного соглашения, рассказали в пресс-службе партии."Единая Россия" законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи. Для этого уже разработан проект международного соглашения. Чтобы решить вопрос устройства детей-сирот в приемные семьи на территории России, необходимо синхронизировать законодательства ЛДНР и РФ", - сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.По его словам, сотни семей готовы к этому усыновлению. Так, законотворческую часть будет сопровождать глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сообщил секретарь генсовета."Мы вместе с Минпросвещения проработали проект международного договора, который может стать правовым шагом в решении вопроса устройства их в семьи. Параллельно можно развивать иные форматы взаимодействия, которые помогут как можно скорее решить эту задачу", - пояснила Кузнецова.Как рассказала детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова, уже прошли консультации с органами опеки и попечительства ЛНР и ДНР по возможным вариантам устройства детей-сирот."Приоритетный - это усыновление. Но сейчас необходима временная опека для тех детей, у кого могут в дальнейшем появиться родственники, и для детей, у которых такой возможности на территории республики не появится. Мы также договорились с несколькими регионами - Москвой, Санкт-Петербургом - они создают группы педагогов и психологов, которые разработают индивидуальные программы реабилитации и подготовят социальный портрет семей, которые наиболее подходят детям", - сообщила детский омбудсмен.Она также отметила, что будет оказана помощь детям, которым необходима дополнительная медицинская помощь. Эвакуированные дети с орфанными заболеваниями в случае наличия гражданства РФ смогут получать лекарства от благотворительного фонда "Круг добра".

https://ria.ru/20220329/siroty-1780598177.html

https://ria.ru/20220318/siroty-1778834667.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, денис пушилин, анна кузнецова, андрей турчак, донецкая народная республика, москва, россия, единая россия, госдума рф, донбасс